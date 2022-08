Lolita Lobosco sostituisce Il nostro generale: Rai1 stravolge il palinsesto

Slitta la fiction Il nostro generale: Rai1 costretta a correre ai ripari

Le elezioni anticipate che si svolgeranno il 25 settembre stanno causando non pochi problemi alle varie reti sia Mediaset che Rai che devono costantemente stravolgere i loro palinsesti. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello della fiction dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con protagonista Sergio Castellitto. La fiction sarebbe dovuta andare in onda nelle prossime settimane ma la candidatura al voto di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale, ha reso opportuno lo slittamento della serie per motivi di par condicio. Adesso, il sito DavideMaggio.it ha fornito altri dettagli sulla questione rivelando cosa andrà in onda al posto della fiction inedita.

Lolita Lobosco al posto della fiction con Sergio Castellitto: come cambia il palinsesto di Rai1

Lo slittamento della fiction Il nostro generale a dopo le elezioni ha creato dei problemi alla prima rete della Tv Stato che si trova con ben quattro prime serate libere ed a questo punto Rai1 ha deciso di mettere in campo una fiction di successo. Il sito suddetto, infatti, ha anticipato che al posto della serie sulla vita del generale Dalla Chiesa andrà in onda la fiction con protagonista Luisa Ranieri. In realtà era già previsto il mandare in onda le repliche della prima stagione di Le indagini di Lolita Lobosco a partire dal 1 settembre adesso invece ci sarà un cambiamento. La serie ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi che consta di quattro puntate andrà in onda al posto delle quattro puntate previste della fiction inedita (quindi nel dettaglio domenica e lunedì 11 e 12 settembre e la domenica ed il lunedì successivi 18 e 19 settembre). A questo punto sorge un altro dubbio: cosa andrà in onda giovedì 1° e venerdì 2 settembre?

Luisa Ranieri, la sua fiction sfida Scherzi a parte e Grande Fratello Vip: reggerà negli ascolti?

Le puntate inedite de Le indagini di Lolita Lobosco hanno totalizzato in media 7 milioni di spettatori e quasi il 30% di share. Adesso però le repliche andranno a sfidarsi contro la prima puntata di Scherzi a parte (domenica 18 settembre) condotto da Enrico Papi ed il colosso che vede al timone Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip (lunedì 19 settembre) la fiction riuscirà a reggere negli ascolti?