Marco Liorni, silenzio rotto su Italia Si 2022/2023: “Ne parleremo…”

Marco Liorni rompe il silenzio sulla nuova edizione del suo programma: “Tra qualche settimana…”

Mentre continua un’estate di grande successo per Reazione a catena, il conduttore scalda i motori per la quinta edizione di Italia Si, che andrà in onda su Rai1 ogni sabato pomeriggio a partire dal 17 settembre, salvo spostamenti di data. E proprio della trasmissione in questione Liorni ha parlato nella puntata di Reazione a catena trasmessa ieri, lunedì 22 agosto 2022, commentando quella che era la risposta al gioco dell’ultima catena, ossia ‘PODIO’. “Del podio di Italia Si ne parleremo tra qualche settimana” ha detto infatti sorridendo, appunto per ricordare ai telespettatori il ritorno del programma diventato ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico del sabato.

Reazione a catena: niente da fare ieri per i campioni, i Novanta e Passa

Nel dettaglio, la risposta ‘PODIO’ ieri nel gioco che rinfresca la mente era il collegamento tra ‘PRIMO’ e ‘MAESTRO’. Tuttavia i Novanta e Passa, campioni in carica nonché i più giovani concorrenti di sempre del programma, non ce l’hanno fatta ad indovinare la risposta corretta, dando invece ‘POSTO’ come risposta ufficiale e perdendo di conseguenza la possibilità di portare a casa i 3.344€ in palio.

“C’è anche il podio di Italia Si”, Marco Liorni spiega il nesso tra la risposta e gli indizi

“Il primo classificato sta in vetta al podio mentre il maestro d’orchestra dirige dal podio. Poi c’è anche il podio di Italia Si, ma di quello ne parleremo tra qualche settimana” sono state le parole del conduttore di Reazione a catena sul finire della puntata di ieri, come già raccontato. Con il ritorno della trasmissione del sabato, Liorni sarà in tv non solo 7 giorni su 7 (con Reazione a catena che prosegue per tutto il mese di ottobre), ma anche con due programmi nello stesso giorno, peraltro in onda l’uno dopo l’altro, dato che Italia Si dà la linea proprio a Reazione a catena alle 18.45.