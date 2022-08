Reazione a catena, età record per i concorrenti: Marco Liorni, che annuncio!

Nella puntata di Reazione a catena di oggi i concorrenti più giovani di sempre!

Non è stata una puntata come le altre quella andata in onda oggi, domenica 21 agosto 2022, del gioco che rinfresca la mente del preserale di Rai1: come Marco Liorni ha annunciato all’inizio della trasmissione, a sfidare i campioni in carica è stata infatti la squadra con l’età media più bassa di sempre, essendo composta da due diciottenni e un diciannovenne, Aldo, Lorenzo e Nicolò: “E’ la squadra più giovane della storia del programma” ha detto tra gli applausi del pubblico il conduttore, rivelando subito dopo che i tre ragazzi hanno scelto di chiamare la loro squadra Novanta e Passa.

Reazione a catena, eliminati i Cocomeri: i Novanta e Passa nuovi campioni da stasera

Giovanissimi e bravissimi: Nicolò, Aldo e Lorenzo sono infatti riusciti a battere alla grande all’intesa vincente i Cocomeri, campioni in carica nelle ultime puntate, pur essendo partiti con diversi errori. Hanno totalizzato 9 punti i nuovi arrivati, soglia che gli ormai ex campioni (reduci dalla mazzata di ieri sera) non sono riusciti a raggiungere, motivo per il quale si sono dovuti congedare tra i saluti e i ringraziamenti di Marco Liorni che ha augurato loro buon ritorno a casa.

Niente vittoria per i Novanta e Passa nella loro prima puntata di Reazione a catena

Al momento di giocare all’ultima catena, però, i nuovi campioni del programma del preserale estivo di Rai1 sono andati un po’ in tilt, sbagliando tantissime volte e riducendo il montepremi in palio, anche con l’acquisto del terzo elemento, a soli 218€, cosa che è successa anche un paio di sere fa ai campioni uscenti, i quali hanno giocato per circa 300€. Quella di oggi è stata per i Novanta e Passa la puntata d’esordio, quidi anche l’emozione ha avuto un ruolo cruciale: domani per loro andrà sicuramente meglio. Curiosità: all’intesa vincente per formulare la domanda la cui risposta era ‘CONDUTTORE’, hanno usato ‘Marco Liorni’, dicendo “Cosa è Marco Liorni per Reazione?”, facendo sorridere Marco stesso e gli spettatori in studio.