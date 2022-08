Maria De Filippi, brutta scoperta a Tu si que vales: “Mi sono infuriata”

“Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”, lo sfogo inaspettato di Maria De Filippi

Andrà in onda a settembre la nuova edizione di Tu si que vales che vedrà la conduttrice di Uomini e Donne ancora in giuria, pronta a scoprire nuovi talenti e intrattenere il pubblico di Canale5. In queste settimane sono iniziate le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in autunno e la conduttrice pavese ha raccontato un retroscena proprio su quanto avvenuto durante le riprese del talent sulle pagine del settimanale Oggi:

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in televisione ma fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice”.

La signora di Canale5 ha proseguito poi il suo racconto ammettendo:

“In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”.

Ha raccontato poi di essersi pentita della sua reazione e di non amare perdere il controllo, anticipando che il pubblico vedrà tutto in tv perchè l’episodio andrà in onda e non verrà tagliato.



Maria De Filippi si apre e svela: “Sono selvatica, istintiva e vera”

Amante dello sport, che pratica da quando era una ragazzina, la conduttrice di Canale5 ha raccontato di essere di carattere molto “selvatica, istintiva e vera”. Forse proprio per questa sua natura wild ama gli animali e vive in simbiosi con i suoi cani, che le hanno regalato le “più grandi storie d’amore” che abbia mai vissuto. Le persone invece, a detta della conduttrice, sono in grado di mentire e farla cadere nelle loro bugie:

“Mi faccio commuovere da chi mi chiede aiuto sciorinandomi i drammi che attraversa. Io puntualmente ci credo e quando scopro di essere stata gabbata mi infurio”.

Maurizio Costanzo, la moglie confessa: “Non so se sarò capace di stringergli la mano nell’ultimo istante”

Sposata dal 1995, Maria De Filippi vive un rapporto di complicità con il marito che ha dichiarato più volte di volere stringere la sua mano nell’ultimo istante della sua vita. La 60enne ha ammesso però:

“Non so se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore”.

Ha poi aggiunto che non vuole che l’ultimo ricordo del consorte sia quell’intreccio di mani. Intanto la conduttrice di Canale5 si gode le vacanze estive ad Ansedonia, pronta per tornare protagonista nella prossima stagione televisiva con Uomini e Donne, Tu si que vales, Amici e C’è posta per te. Ma non è tutto! Perchè la signora di Canale5 è al lavoro anche per riportare in tv La talpa, reality che non avrà nel cast Can Yaman.