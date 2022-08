Can Yaman ha detto no a Maria De Filippi: svelato perché non farà La Talpa

Maria De Filippi incassa in rifiuto dell’attore turco: non sarà l’inviato de La Talpa

C’è grande attesa ed interesse per il ritorno in onda dopo molti anni del reality estremo basato su prove fisiche e psicologiche dei concorrenti che dovranno cercare di convincere di non essere loro la talpa del gioco mentre a sua volta il concorrente che sarà la talpa dovrà fare il modo di non essere scoperto. Mediaset è andata sul sicuro affidando la produzione del reality nientemeno che alla Fascino di Maria De Filippi ma si brancola nel buio sia per quanto riguarda il conduttore che per l’inviato. Nei giorni scorsi si è vociferato che quest’ultimo ruolo andrebbe al divo turco protagonista di soap e fiction ed invece, stando a quanto riporta il sito Coomingsoon.it è sfumato tutto, Can Yaman non sarà l’inviato de La Talpa e sono trapelati anche i motivi.

La Talpa anticipazioni nuova edizione, Can Yaman non sarà l’inviato: chachet troppo basso

L’attore turco non sarà l’inviato della nuova edizione del reality game, a rivelarlo è il sito sopra menzionato che non solo conferma che una trattativa tra il bell’attore e la produzione c’è stata ma non è andata a buon fine ma, aggiunge anche perché non è andata a buon fine, quali sono i motivi che hanno spinto l’attore a rifiutare la proposta di Maria De Filippi. Pare infatti che i motivi del ‘NO’ risiedono nel cachet offertogli. Secondo l’entourage di Yaman, infatti, l’offerta non era abbastanza per l’attore che non solo deve cimentarsi in una veste, quella appunto di inviato, ma deve anche sforzarsi di parlare una lingua non sua h24. Insomma, la proposta non è stata considerata adeguata e quindi è stata rifiutata. E così mentre per quanto riguarda la conduzione di recente sono usciti dei nomi clamorosi, su chi sarà l’inviato al momento, dopo il no dell’attore, non ci sono altre indiscrezioni.

L’attore turco è al centro del gossip: continuano i rumors sul flirt con l’attrice del Paradiso

Presto Can Yaman sarà in onda su Canale5 nella fiction Viola come il mare, di cui è protagonista insieme a Francesca Chillemi. Ed inoltre continuano i rumors sulla sua storia d’amore con Francesca Del Fa, giovane attrice toscana nota per il ruolo di Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore dopo settimane di silenzio di recente l’attrice è intervenuta facendo chiarezza sul gossip.