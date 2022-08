Maria Teresa Ruta, confessione inaspettata su Guenda Goria: “Soffre quando…”

La conduttrice ha fatto una confessione sulla figlia: “Prendo tutto come un gioco, ma lei ci soffre”

Nella prossima edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti non ci sarà un personaggio televisivo che avrebbe fatto la gioia degli spettatori ovvero Maria Teresa Ruta che è stata scartata per la terza volta insieme a sua figlia Guenda Goria, che pare non l’abbia presa con filosofia, come ha svelato la madre in uno degli ultimi numeri del settimanale Nuovo Tv: “Io prendo tutto come un gioco, ma lei ci soffre”. Comunque le due non si arrenderanno di certo e ci riproveranno il prossimo anno sperando che il conduttore le accolga nel suo show di successo.

Maria Teresa Ruta scartata da Tale e Quale Show, ma lei non si arrende

Non si arrende, quindi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che è stata a un passo dalla vittoria, dopo aver superato moltissime nomination e televoti, facendo appassionare il pubblico alla sua storia con Amedeo Goria e la figlia Guenda. In una recente intervista ha detto che “certi no aiutano a crescere” e che di certo non si abbatte per non aver superato i provini del programma condotto da Carlo Conti il venerdì sera su Rai1. Potrà sempre riprovarci in seguito in coppia con la figlia oppure da sola.

“Volevo tanto condurlo, ma non mi prendevano”: spunta un retroscena di Maria Teresa Ruta

E Maria Teresa Ruta, sempre nell’intervista al sopracitato settimanale, ha raccontato un retroscena su un famoso programma della televisione: “Volevo tanto condurlo, ma non mi prendevano”, ma quando alla fine gliel’hanno proposto non ci poteva credere. Il programma in questione era Giochi senza frontiere e suo figlio Gian Amedeo, nato proprio in quell’anno, il 25 luglio, lei se lo è portato dietro alle Azzorre (aveva solo un mese di vita) per le finali dello show. E poi c’è stato Pechino Express, nel 2017, dove ha vinto in coppia con Patrizia Rossetti, e in seguito il grande successo nella casa del GF Vip in coppia con la figlia Guenda Goria, che si sta riprendendo da un periodo non propriamente felice della sua vita.