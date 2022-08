Tale e Quale Show 2022, dispiacere per Maria Teresa Ruta: bocciata ai provini!

La conduttrice scartata dalla prossima edizione di Tale e Quale Show: “Inutile scoraggiarsi”

Se tutte le conduttrici fossero come Maria Teresa Ruta allora non esisterebbero rivalità sterili, polemiche inutili e battibecchi dietro le quinte e spesso addirittura a favore di telecamera. La conduttrice nonché ex gieffina di successo è stata bocciata ai provini del programma cult di Carlo Conti, come ha svelato sul recente numero del settimanale Nuovo Tv:

“Inutile scoraggiarsi. Io e Guenda ce la faremo la prossima volta”.

Maria Teresa Ruta non si scoraggia e ci riproverà: “Già sostenuto tre volte il provino in presenza”

Ma di certo la mamma di Guenda Goria, nonché la figlia stessa, non si scoraggiano e ci riproveranno il prossimo anno. D’altronde “ho già sostenuto tre volte il provino in presenza” ha confidato lei aggiungendo, però, che a causa della pandemia quest’anno lei e Guenda hanno inviato un video. La cosa non è andata in porto, infatti il conduttore ha già scelto come sarà composto il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, ma lei di certo non si è scoraggiata, perché prende tutto come un gioco, giustamente, mentre Guenda un po’ ci soffre di questa cosa, senza parlare del fatto che è stata operata d’urgenza.

Carlo Conti, parla Maria Teresa Ruta: “Ci avrà guadagnato arruolando un’altra”

Non solo Maria Teresa Ruta ha parlato del programma di Carlo Conti, ma ha avuto parole encomiabili sul conduttore stesso, dicendo che “ci avrà guadagnato arruolando un’altra sessantenne come me”, aggiungendo che ogni anno nel cast ci sono diverse tipologie di concorrenti ed è certa che lui sappia quando è il momento giusto per convocare un artista piuttosto che un altro. E chissà che il momento di Maria Teresa Ruta non arrivi il prossimo anno con la nuova edizione. Il pubblico ci spera perché vederla in televisione è sempre un evento che fa sorridere e mettere di buon umore. Nel frattempo la aspetta un fine estate difficile: non solo c’è la convalescenza di Guenda Goria (psicologicamente provata), ma deve anche stare vicina a sua madre Rossella che purtroppo si è rotta un femore.