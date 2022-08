Rivelazione su Milly Carlucci: un volto di Ballando ha rotto il silenzio e…

Scritto da Isabella Adduci , il Agosto 1, 2022 , in Ballando con le stelle

Paolo Belli sulla conduttrice dello show di Rai1: “Faccio tesoro di un suo insegnamento”

In autunno Milly Carlucci tornerà nel sabato sera di Rai1 con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Una delle colonne dello show è Paolo Belli che dirige la Big Band e intervista i concorrenti nella sala delle stelle. Intervistato dal settimanale Vero il cantante ha fatto una rivelazione sulla conduttrice:

“In sedici anni assieme, davanti allo schermo e dietro le quinte, ho imparato tantissimo. Tra i numerosi insegnamenti ce n’è uno di cui faccio sempre tesoro: entrando nelle case delle persone si deve avere la massima preparazione e un’immensa educazione”.

La Carlucci sa tutto di Belli perché non le ha mai nascosto nulla, può solo continuare a dirle grazie. Il cantante, inutile dirlo, sarà presente con la sua Big Band anche nella nuova edizione del programma di Rai1.

Il cantante di Ballando con le stelle parla del suo nuovo album: “E’ un grande regalo”

Oltre al cantante e alla Big Band, è stata confermata anche la giuria nello show del sabato sera di Rai1 formata da Carolyn Smith (che ha svelato un retroscena su Milly Carlucci), Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Ma Paolo Belli ha un altro motivo per gioire in questo periodo: a nove anni di distanza dal suo ultimo lavoro è tornato con un nuovo album “La musica che ci gira intorno”. Dice a Vero:

“E’ il regalo più bello che un artista della mia età possa ricevere. Mi sta dando soddisfazioni incredibili. Chiunque lo ascolti mi manda feedback meravigliosi”.

Paolo Belli confessa: “Ho vissuto un’infanzia povera a livello materiale ma divertente”

Il volto di Ballando con le stelle ha da poco compiuto 60 anni. Dice di essere un uomo fortunato perché ha ricevuto più di ciò che desiderava dalla vita: “Ho vissuto un’infanzia povera a livello materiale, ma divertentissima sia in famiglia che con gli amici. La mia adolescenza è stata piena di sogni e passioni e di impegno per realizzarli”. L’appuntamento con l’artista è quest’estate nelle piazze d’Italia e in autunno su Rai1 con Milly Carlucci e il suo fortunato show.