Carolyn Smith, retroscena su Milly Carlucci: “Il nostro incontro è stato forte”

Milly Carlucci, la giurata di Ballando svela un retroscena: “Il primo incontro è stato molto forte”

È stata Carolyn Smith l’ospite della puntata di oggi, lunedì 25 luglio, di Estate in diretta. La giurata dello show di ballo di Rai1 ha concesso una breve ma intensa intervista dove ha raccontato la sua passione per la danza, il rapporto con i suoi genitori e soprattutto come è riuscita a trarre forza dalla sua malattia per aiutare chi affronta la sua stessa lotta. Nel programma di Roberta Capua, tuttavia, ha anche rivelato un retroscena su Milly Carlucci e sul loro primo incontro:

“È stato molto forte. Io insegnavo a Napoli e mi ha telefonato il suo segretario ma io pensavo fosse uno scherzo ed ho riattaccato in malo modo. Poi ho richiamato il numero ed ho chiesto umilmente scusa.”

La Smith ha anche aggiunto che ha accetta solo perché la conduttrice ha insistito molto.

Carolyn Smith racconta la sua lotta contro il tumore al seno: “Non si deve avere paura dei controlli”

La presidente di giuria di Ballando con le stelle ad Estate in diretta ha anche raccontato, con un po’ di emozione, la sua battaglia contro il tumore al seno iniziata sette anni fa e che l’ha spinta a sostenere con l’informazione ed altre attività come la Sensual Dance Fit le donne che affrontano la sua stessa malattia. La Smith, dopo che Roberta Capua ha sottolineato la sua forza, ha ammesso:

“L’ho sentito sin da subito di fare da portavoce per tante donne che non hanno il coraggio di parlare le donne non devono avere paura dei controlli.. Più si parla meglio è.”

Ballando con le stelle, la giurata si commuove in diretta: “Momento particolare”

Infine Carolyn Smith si è commossa rivedendo la sua esibizione di qualche anno fa nello show di Milly Carlucci. Il motivo della sua commozione è intuito ma ci ha tenuto a specificarlo lei stessa: “Era un momento molto particolare perché stavo facendo tanto chemioterapia e ti attaccano i nervi ed io non sentivo i piedi ed ho perso la coordinazione.” Fortunatamente poi la ballerina e coreografa ha capito come ‘sentire’ il suo corpo nonostante tutto. La Smith di recente è stata al centro di una gaffe dei conduttori di UnoMattina Estate.