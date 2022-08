Morta l’attrice di Un posto al sole Carmen Scivittaro: era Teresa Diacono

Addio all’attrice che ha interpretato Teresa nella soap di Rai3 Un posto al sole

Una notizia terribile scuote il mondo dello spettacolo in questa vigilia di Ferragosto: è morta Carmen Scivittaro, attrice che per molti anni il pubblico della Rai ha visto in Un posto al sole, dove è stata Teresa Diacono. Come apprendiamo da TvBlog, uno dei primi a dare la triste notizia sui social qualche ora fa è stato il collega Alberto Rossi, che nella soap interpreta Michele Saviani:

Purtroppo è accaduto l’inevitabile, è arrivata una notizia che mai avremmo voluto sapere… Carmen non era con noi da tempo ormai, prima per problemi di salute del fratello e successivamente per problemi suoi

ha asserito, specificando poi: “Noi colleghi non sentivamo Carmen da tempo, non voleva essere contattata. Ora abbiamo appreso la notizia della sua morte…”.

L’addio all’attrice di Un posto al sole da parte del collega: “Venticinque anni insieme”

Blogo specifica che Alberto Rossi ha dato l’annuncio della morte di Carmen Scivittaro in una storia di instagram, mostrandosi in lacrime e molto provato. “Abbiamo lavorato insieme per venticinque anni, eravamo anche vicini di camerino” ha detto inoltre l’attore sulla collega scomparsa oggi all’età di 73 anni, che ha poi definito “una grande artista e una professionista”.

Carmen Scivittaro ha recitato nella soap di Rai3 per vent’anni esatti

Il personaggio di Teresa Diacono è entrato nel cast di Un posto al sole nel 1998 e vi è rimasto per vent’anni, fino al 2018, anno in cui l’attrice ha scelto improvvisamente e inaspettatamente di abbandonare la soap, come accennato nel primo paragrafo, per problemi di salute del fratello: solo successivamente, purtroppo, si è ammalata anche lei. Non conosciamo maggiori dettagli sulle cause della sua morte, probabilmente nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Un grave lutto, dunque, per la soap, proprio pochi giorni dopo i festeggiamenti per le 6000 puntate e un successo che va avanti da decenni.