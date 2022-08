Un posto al sole, retroscena e rivelazioni: ecco cosa si nasconde dietro…

Scritto da Isabella Adduci , il Agosto 13, 2022 , in Soap

Maurizio Costanzo svela il segreto del successo della soap di Rai3: “Si chiama parentela mediatica”

Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana. Ad ottobre ha festeggiato i 25 anni di messa in onda e lo scorso 29 novembre è stata trasmessa la puntata numero 6000. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa in un locale di Pozzuoli con tutto il cast. Ma qual è il segreto del successo della soap di Rai3? La risposta la dà Maurizio Costanzo rispondendo a un lettore di Chi:

“Tecnicamente si chiama parentela mediatica ed è il grado di affiliazione, di affetto che lega un personaggio o un prodotto tv al suo pubblico. C’è tanta, tanta identificazione tra chi sta a casa e i personaggi che animano questa soap”.

Solo così il famoso giornalista riesce a spiegare le straordinarie 6000 puntate, un record per una soap italiana girata interamente a Napoli.

Un posto al sole, il giornalista loda la soap: “E’ un ottimo prodotto”

Il successo della storica soap di Rai3 è dovuto a tanti fattori: la bravura e l’affiatamento tra gli attori che sono diventati una grande famiglia, la sceneggiatura avvincente, la spettacolare location e l’aderenza alla realtà e all’attualità. E si perché gli abitanti di Palazzo Palladini sono persone normali con problemi normali, non sono supereroi. Scrive ancora Maurizio Costanzo sulle pagine di Chi:

“Va da sè che un programma che ha così tanto successo è un ottimo prodotto tv perché il pubblico è sempre sovrano”.

La soap è seguita dal lunedì al venerdì, alle 20:45 su Rai3, da un milione e mezzo di fedelissimi telespettatori.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà nelle puntate di settembre?

Le puntate inedite della soap di Rai3 riprenderanno il 29 agosto dopo una pausa di due settimane. L’attore di Fabrizio ha lanciato uno spoiler sugli episodi di settembre. “Ne vedrete delle belle”, ha detto. Rosato tornerà protagonista. Si ricomporrà il triangolo amoroso con Marina e Ferri? Nunzio ritroverà Chiara? Una nuova misteriosa domestica, Lia Longhi, creerà più di un problema a Roberto. L’ha mandata Lara? L’appuntamento con le nuove appassionanti puntate di Upas è per il 29 agosto alle 20:45 su Rai3.