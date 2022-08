Morto l’attore Enzo Garinei: Barbara d’Urso in lacrime per la sua scomparsa

Enzo Garinei è morto a 96 anni: mondo dello spettacolo in lutto

Purtroppo in mattinata è arrivata una notizia che mai avremmo voluto dare. Cos’è successo? E’ morto all’età di 96 anni il popolare attore. Come ha riportato l’Ansa quest’ultimo ha partecipato ad oltre 70 film ed a diverse commedie teatrali. Ha esordito nel lontano 1949 al fianco del celebre attore Totò, il quale è stato il suo maestro. Si ricorda inoltre che il popolare attore morto oggi non ha lavorato solo nel cinema e in Teatro. Difatti ha anche preso parte a diverse fiction in cui ha ricoperto ruoli molto importanti.

Barbara d’Urso senza parole per la morte del popolare collega: il suo amaro sfogo su twitter

Tra i tanti che sui social hanno ricordato commossi Enzo Garinei morto oggi c’è anche la popolare conduttrice, la quale presto tornerà in Tv alla guida di Pomeriggio Cinque. Quest’ultima ha pubblicato un lungo post su twitter in cui non ha fatto mistero di essere assai dispiaciuta per l’improvvisa morte del suo collega, con il quale ha avuto l’onore di lavorare a Teatro anni fa:

Insomma per la presentatrice l’attore morto oggi a 96 anni è stato un vero e proprio maestro, non facendo mistero che sentirà molto la sua mancanza.

Compagno di lavoro stupendo e di anni di tournée, maestro sia sul palco che a luci spente… Da te ho imparato tantissimo… Attore stupendo, fratello straordinario di Pietro, regista geniale e persona meravigliosa… Mancherai a tutti noi… #enzogarinei #gliartistinonmuoionomai🌹 pic.twitter.com/N3hw2BRVA7 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 25, 2022

Morto il popolare attore, la conduttrice distrutta: “Mancherai a tutti noi”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato su twitter asserendo di essere certa che tutti sentiranno la mancanza di Enzo Garinei morto oggi:

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato pochi minuti fa su twitter con un hashtag significativo: #gliartistinonmuoionomai. Questo post è stato apprezzatissimo anche dai suoi tanti follower, che a loro volta hanno voluto fare le più sincere condoglianze alla famiglia dell’attore. Si segnala ovviamente che sono stati tanti i colleghi in questi minuti ad aver dedicato un pensiero sui social all’attore venuto a mancare poche ore fa.