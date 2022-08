Barbara d’Urso pronta a cambiare vita: “È arrivata la fine degli…”

Vacanze terminate per la nota conduttrice: “È arrivata la fine degli aperitivi”

Sta per arrivare la fine delle vacanze estive anche per Barbara d’Urso. La stacanovista di casa Mediaset infatti è pronta per tornare protagonista sul piccolo schermo e intrattenere il pubblico della rete ammiraglia tutti i pomeriggi con il suo rotocalco quotidiano. Tra poco infatti Pomeriggio 5 tornerà in onda con novità, attualità e momenti di spettacolo per una lunga maratona che (esclusa la pausa natalizia) traghetterà il pubblico fino al prossimo giugno. In queste settimane la conduttrice di Canale5 ha colto l’occasione per riposarsi dopo le fatiche invernali che l’hanno vista impegnata su più fronti, oltre al rotocalco di Canale5 è stata infatti al timone de La pupa e il secchione show su Italia1. Poche ore fa, immortalando un momento intimo con un’amica, la conduttrice ha condiviso su Instagram Stories questo dialogo:

“Tu lo sai che settimana prossima fine degli aperitivi Sfoghiamoci adesso… Brindiamo all’amicizia e ai tramonti”.

Insomma, la signora di Canale5 è pronta a tornare al lavoro per definire tutti i dettagli della nuova edizione del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset.



Barbara d’Urso ammaliata dalla vista di un paesaggio: “Tutto si realizza”

Ha trascorso l’estate in compagnia degli amici nella sua casa di Capalbio la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Gli ultimi mesi sono stati all’insegna del relax e dell’amicizia per la presentatrice di Canale5 che ha accolto nella sua villa in campagna gli affetti più cari, tra questi anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Ha trovato proprio nella natura la sua forza la conduttrice partenopea che si è mostrata sempre allegra e piena di energia sui social e nel suo ultimo post su Instagram, ammaliata dal paesaggio, ha commentato:

“La natura non ha fretta eppure tutto si realizza”.

Pomeriggio Cinque anticipazioni: quando torna in onda e quali saranno le novità

Tornerà in onda a partire da lunedì 5 settembre il programma condotto da Barbara d’Urso, al centro di una bufera di recente. Come di consueto il rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset coprirà la fascia oraria dalle 17.25 alle 18.45 per lasciare poi la linea a Caduta libera di Gerry Scotti, che ha rivelato un retroscena proprio oggi. Attualità e spettacolo saranno i temi trattati dalla conduttrice partenopea che quest’anno non sarà al timone de La pupa e il secchione show, la nuova edizione infatti non verrà riproposta su Italia1.