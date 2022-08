Noemi furiosa a un suo concerto: “Guarda che scendo!”, colpa di un bambino

La cantante sbotta contro un bambino molesto: “Guarda che scendo!”, è successo durante il concerto

Spiacevole disavventura per Noemi durante un suo concerto, dove ha dovuto rimproverare un bambino particolarmente molesto che le stava dando non poco fastidio. Nel dettaglio, la rossa interprete era intenda ad esibirsi nel suo celebre brano Ti amo non lo so dire che ha presentato in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ad un certo punto però ha dovuto stoppare tutto per riprendere un bambino che da diverso tempo le stava puntando contro gli occhi un laser.

“Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”

si è sfogata spazientita la cantante contro il piccolo fan fastidioso presente al suo concerto e subito dopo ha ripreso a cantare.

Noemi spazientita da un bambino: la reazione della cantante al video virale

Come spesso accade un utente dei social presente al concerto ha immortalato il momento di sfogo della cantante e lo ha postato sui social. Tuttavia, non si è fatta attendere la risposta autoironica della cantante che ripostando a sua volta il video sui suoi profili social ha commentato con ironia:

“Al Cavaliere Nero…🤣”.

Il video è disponibile al link qui sotto nel giro di poche ore è diventato virale scatenando i commenti dei utenti social in larga parte divertiti dalla sua reazione.



Non è chiaro se dopo il rimprovero il piccolo ha smesso di importunare la cantante con il laser, certo è, invece, che l’artista dopo la breve interruzione ha subito ripreso a cantare il suo celebre brano continuando il concerto.

I prossimi impegni della cantante: il suo tour continua anche in autunno

Il tour in giro per l’Italia di Noemi continuerà anche in autunno. La cantante lanciata da X Factor che negli anni scorsi è stata anche giudice a The Voice, alla soglia dei 40 anni ha dato una svolta alla sua vita con un’importante cambio look e la perdita di peso. In numerose interviste l’artista ha ammesso di essere molto più serena e sicura di sé adesso che non negli anni scorsi e questa sicurezza traspare anche nelle sue canzoni. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non ha nascosto il suo desiderio di avere un figlio.