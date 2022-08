Nudi per la vita, Mara Maionchi anticipa: “Pronta a raccontare il tumore”

La celebre artista si prepara per la nuova avventura sul piccolo schermo con un obiettivo ben preciso

Non sarà tra i volti di X-Factor nella nuova edizione, ma l’agenda di Mara Maionchi è comunque ricca di appuntamenti. Uno di questi sarà nel format di Rai2 Nudi per la vita, una novità nella quale la celebre discografica ha accettato di tuffarsi con tutte le scarpe, come spesso e volentieri fa senza indugi quando si tratta di scommettere. Intervistata dal quotidiano La Nazione la Maionchi ha dimostrato di avere le idee chiarissime in vista di questa nuova avventura, nella quale intende parlare di un dramma vissuto sulla propria pelle e che può essere di fondamentale aiuto:

Su Rai2 a Nudi per la vita racconterò della mia esperienza con il tumore al seno e di prevenzione. Racconteremo con leggerezza un tema importante come la malattia oncologica

ha raccontato l’artista al giornale.

Mara Maionchi guarda avanti: “Ecco cosa vedo nel mio futuro”

Una carriera ricca di successi non ha saziato la discografica, divenuta negli anni uno dei personaggi televisivi più amati e ricercati per via della sua simpatia mista a schiettezza. Intervistata da La Nazione Mara Maionchi si è espressa anche sugli obiettivi futuri, non dimenticando la voglia di migliorarsi, una componente fondamentale della sua vita: “Amo tutto della vita, alla mia età il bene assoluto è la salute che ti permette di fare tutto. Poi ci sono gli affetti familiari”. Pensieri sempre lucidissimi, ma con uno sguardo molto riflessivo e senza voli pindarici. Ma in agenda gli appuntamenti sono ancora moltissimi.

La discografica chiarisce prima di Nudi per la vita: “Non mi sento una conduttrice”

Dopo aver fatto delle anticipazioni molto importanti sulla nuova avventura che sarà Nudi per la vita, Mara Maionchi ha voluto fare chiarezza sulla sua professione, che negli anni le ha permesso di spaziare da una parte all’altra del suo mestiere. “Non mi sento una conduttrice – ha rivelato tra le pagine del quotidiano La Nazione – . Certo, dopo aver fatto tanti altri lavori ho incontrato la musica. Con mio marito siamo stati al servizio della musica e dei cantanti”. E tanto c’è ancora da fare, quando c’è del talento da mettere al servizio dello spettacolo.