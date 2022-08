Orietta Berti, silenzio rotto sul dramma sfiorato: “Drone caduto? Saputo dopo”

Tragedia sfiorata al concerto: la cantante rompe il silenzio dopo il drone caduto sulla folla

Ieri i maggiori siti e giornali hanno riportato la notizia di ciò che è accaduto durante il concerto tenuto a San Leone, frazione di Agrigento. Durante il concreto tenuto dalla cantante romagnola la notte di Ferragosto, un drone è caduto sulla folla colpendo una donna. Ed adesso Orietta Berti ha rotto il silenzio sulla tragedia sfiorata rivelando come ha vissuto questa situazione ed il suo punto di vista. Ai microfoni dell’Adnkronos la cantante ha ammesso:

“Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina”.

Orietta Berti, silenzio rotto dopo la caduta di un drone durante il suo concerto: le condizioni della vittima

Stando alla dinamica dei fatti riportata dai maggiori siti, nella notte del 14 agosto, durante il concerto della cantante a San leone, per cause ancora non chiarite il drone di un fotografo utilizzato per scattare foto e delle riprese aeree dall’alto è improvvisamente precipitato colpendo una donna che stava assistendo all’esibizione seduta in una panchina. La donna è stata trasportata al vicino ospedale e le sue attuali condizioni non destano preoccupazioni. Inoltre la stessa cantante ha aggiunto che sul momento, come la maggior parte dei presenti all’evento, non si è accorta di nulla su ciò che stava succedendo.

Grande Fratello Vip: la cantante è pronta per la sua nuova avventura da opinionista

Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia con il suo tour, Orietta Berti a settembre sarà la nuova opinionista del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signori insieme a Sonia Bruganelli. Pronta e carica per questo suo nuovo impegno, la cantante in molte interviste ha rivelato che tipo di opinionista sarà e che, grazie al fatto che dorme poco di notte, potrà seguire i concorrenti, che ancora non sono stati tutti annunciati, per bene. Ed a proposito di concorrenti di recente ha svelato un retroscena su uno in particolare, Giovanni Ciacci, colpevole di averle perso i vestiti.