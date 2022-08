Orietta Berti, retroscena clamoroso su Giovanni Ciacci: “Perso i miei vestiti”

Grande Fratello Vip, l’opinionista svela un retroscena su Giovanni Ciacci: “Ha perso i miei vestiti!”

Manca poco all’inizio della nuova edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ed in questi giorni trapelano molte indiscrezioni sui possibili concorrenti. Al momento, tuttavia, il primo ed unico concorrente è Giovanni Ciacci mentre le due opinioniste saranno la riconfermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Ebbene quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista al magazine Gente in cui ha svelato un clamoroso retroscena sul concorrente:

“Lo conosco bene Giovanni, doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno (ride ndr).”

Durante l’intervista la cantante ha anche rivelato che tipo di opinionista sarà: “Sarò sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa.” Ed infine ha anche ammesso che è stato il marito a spingerla ad accettare questa nuova esperienza.

Orietta Berti non si ferma: “Su Canale5 ci sarà uno show dedicato a me”

E la prossima edizione del GF Vip non sarà l’unico impegno televisivo della cantante romagnola. Lei stessa infatti intervistata da Barbara Nevosi sulle pagine del magazine Gente ha confermato l’anteprima lanciata da TvBlog alcune settimane fa:

“Un sogno da realizzare è celebrare i miei cinquantacinque anni di carriera. Un sogno che si avvererà presto perché Canale5 mi ha proposto uno show in due puntate dedicato a me.”

Ed a questo poi si aggiungono anche gli impegni come cantante in giro per l’Italia dopo lo straordinario successo dell’anno scorso con il brano Mille in coppia con Fedez ed Achille Lauro.

La cantante fa una confessione privata: “L’estate che mi ha cambiato la vita è quella del 1975”

Carriera a parte, Orietta Berti, che di recente ha rivelato un suo grande timore, da cinquanta anni è sposata con Osvaldo Peterlini ed i due hanno due figli, Omar ed Otis che attualmente hanno rispettivamente 47 e 42 anni. E durante la lunga intervista concessa al settimanale sopra menzionato, ha confessato: “L’estate che mi ha cambiato la vita è stata quella del 1975, quando sono diventata mamma di Omar che è nato il 3 agosto. Un bambino che arriva nella tua vita cambia davvero tutto.”