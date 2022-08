Branko, oroscopo settimanale: previsioni fino a giovedì 18 agosto 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 13, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo Branko del weekend e della settimana dal 12/13 al 18 agosto 2022: le previsioni sui primi segni dello zodiaco

Il popolare astrologo è tornato anche questa settimana sul magazine Chi con le sue previsioni sul lavoro, sull’amore e sulla fortuna sui primi segni dello zodiaco presi in considerazione e consultabili immediatamente qui di seguito.

ARIETE: il giorno del Ferragosto sarà davvero molto importante per voi. Difatti sarà un giorno molto fortunato e non mancheranno i colpi di scena.

TORO: chi è single non disperi troppo perchè qualcuno per voi c’è sicuramente. Adesso però pensate a divertirvi.

GEMELLI: Ferragosto potrebbe riservarvi più di qualche gradita sorpresa. Ci sono concrete possibilità che riusciate a concretizzare dei sogni nel cassetto.

CANCRO: a Ferragosto vivrete momenti davvero importanti. Se avete una questione in sospeso con il partner cercate di affrontarla.

Branko, oroscopo della prossima settimana fino al 18 agosto 2022: le previsioni segno per segno

L’astrologo sull’ultimo numero del settimanale Chi ha poi posto le sue attenzioni su altri quattro segni dello zodiaco. Di seguito andiamo a vedere cosa ha predetto Branko.

LEONE: all’orizzonte ci saranno tante sorprese in amore. Attenzione perchè chi ha un partner potrebbe andare incontro a qualche tensione.

VERGINE: basta lavorare senza sosta. Va bene che siete stacanovisti, ma adesso anche per voi è arrivato il momento di staccare definitivamente.

BILANCIA: mai come in questo periodo siete così creativi, ma l’astrologo consiglia di rilassarvi e staccare dalla vita quotidiana.

SCORPIONE: nei prossimo giorni vi sentirete passionali come non mai. Una volta passato il Ferragosto otterrete più di quello che vi aspettate.

Oroscopo Branko della settimana fino a giovedì 18 agosto 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko su Chi ha poi dato le sue previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco, il cui destino non è stato ancora svelato (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: tutti i pianeti sono allineati in questo periodo. Per tale ragione questo è il momento giusto per sposarvi o prendere decisioni molto importanti.

CAPRICORNO: siete ancora molto impegnati dalle questioni legate al lavoro, alla carriera e soprattutto agli affari.

ACQUARIO: nei prossimi giorni ci sarà per voi il trionfo dell’amore trasgressivo. Finalmente staccate dal lavoro, ci voleva.

PESCI: tenete gli occhi ben aperti perchè potrebbero esserci spiacevoli sorprese nel lavoro.