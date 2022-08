Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 6-7 agosto: quali sono i segni più fortunati

Ecco i primi quattro segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox

Si parte come di consueto, tenendo sempre presente che il tutto è tratto dalla sua rubrica stellare apparsa sul settimanale DiPiù Tv, dai primi quattro segni analizzati dall’oroscopo del giorno e domani:

ARIETE: tante occasioni e tante proposte da prendere subito. Domani prima o poi qualcosa andrà a buon fine. Inizia la fase di grande rilancio, per questo sono agitati.

TORO: aumentano le esigenze familiari. Attenzione alle spese in casa. Domani non dovranno esagerare con le richieste. Non è mai troppo presto per iniziare a pensare al prossimo anno.

GEMELLI: cambiamento in atto sul lavoro, però si sentono molto sotto pressione. Domani dovranno prendere del tempo prima di rischiare di compiere scelte sbagliate.

CANCRO: deludono le collaborazioni professionali. Sono possibili solo lavori part-time. Domani inizia una fase di ripensamento e incertezza. Attenzione ai malevoli colleghi.

Oroscopo del 6 e 7 agosto: contatti favoriti per il Leone, la Vergine deve fare attenzione

Si prosegue con il secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni del weekend di Paolo Fox:

LEONE: tanti progetti, ma altrettante spese. Fase molto importante per il lavoro. Domani contatti favoriti. C’è qualcuno che ha bloccato la loro ascesa professionale.

VERGINE: litigio con i parenti. Dopo un momento possono portare avanti le loro idee. Domani potranno recuperare qualcosa dal punto di vista economico.

BILANCIA: sono in recupero sul lavoro, ma non sono più loro stessi. Domani metteranno in ordine qualcosa che non è andato al posto giusto sul lavoro.

SCORPIONE: potrebbero arrabbiarsi. Partono i nuovi progetti, ma attenzione al denaro. Domani le nuove società saranno favorevoli. Non si possono fare scelte azzardate.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: svelati i segni al top

Infine gli ultimi segni come vivranno questo weekend? Scopriamolo con Paolo Fox e il suo oroscopo del 6 e 7 agosto:

SAGITTARIO: non vogliono troppe complicazioni. Arrivare l’ora delle scelte definitive. Domani il cielo favorisce il rapporto con gli altri. Possono progettare il prossimo anno.

CAPRICORNO: dovranno accettare il fatto che tutto sta cambiando velocemente. Anche le sicurezze cambiano. Domani ci sarà tanto da fare, quindi non dovranno demoralizzarsi.

ACQUARIO: meglio non discutere d’amore. Grande voglia di innovare. Domani non dovranno rivelare i loro piano a tutti. Probabile una nuova collaborazione.

PESCI: le situazioni che non renderanno sarà meglio chiuderle in maniera definitiva. Domani capiranno che il loro futuro è in un altro luogo di lavoro.