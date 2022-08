Oroscopo fine settimana Paolo Fox: previsioni sabato 6 e domenica 7 agosto

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 5, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox e le previsioni dell’oroscopo del weekend di domani e dopodomani, primi segni

Dal numero di DiPiùTV uscito in edicola martedì scorso, riportiamo di seguito alcune indicazioni sull’oroscopo del fine settimana, con piccole anticipazioni generali anche sui giorni da lunedì a venerdì.

ARIETE: il nuovo transito di Venere è d’aiuto per le coppie; nel lavoro si sta per ottenere il massimo;

TORO: è tempo di cambiamenti importanti specie per coloro che sono single; nel lavoro sono previste troppe spese al momento;

GEMELLI: serenità e opportunità in arrivo dalle stelle per il settore professionale; in amore prudenza domenica, giornata sottotono;

CANCRO: subito dopo il fine settimana, esattamente martedì e mercoledì, la Luna sarà critica per la vita amorosa.

Le previsioni zodiacali del weekend prossimo (6-7 agosto) del secondo gruppo di segni

Passiamo, adesso, ai segni dal quinto all’ottavo, per i quali l’oroscopo di Paolo Fox del fine settimana lo riprendiamo sempre dalla fonte menzionata in precedenza, ricordando che l’astrologo ha già anticipato qualcosa sullo zodiaco del weekend su un precedente numero della stessa rivista.

LEONE: Luna in ottimo aspetto domenica, che sarà la giornata migliore per i single;

VERGINE: tra domenica e lunedì non è escluso che nelle coppie vi sia qualcosa sul quale discutere;

BILANCIA: passato il fine settimana, non si escludono polemiche che potrebbero arrivare esattamente martedì;

SCORPIONE: nella vita di coppia c’è tanto da dire, mentre nel lavoro c’è preoccupazione per un progetto che deve partire a settembre.

Oroscopo Paolo Fox di sabato e domenica degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Concludiamo con le previsioni del weekend dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: grande voglia di rimettersi in gioco nel settore del lavoro; Giove favorevole per le coppie;

CAPRICORNO: evitare legami con persone già impegnate, consiglia vivamente l’astrologo;

ACQUARIO: Giove in questo periodo aiuta il ritorno in scena nel settore del lavoro;

PESCI: pazienza nel lavoro per evitare scontri dopo il fine settimana, esattamente lunedì.