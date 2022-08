Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimana prossima dal 22 al 26 agosto 2022

Paolo Fox e le previsioni astrologiche dei prossimi giorni, primi quattro segni zodiacali

Si è conclusa la terza settimana di questo mese perciò, dando un’occhiata all’ultimo numero di DiPiùTV, riveliamo di seguito alcune indicazioni sull’oroscopo della settimana prossima, da lunedì 22 a venerdì 26 agosto: come da tradizione, Paolo ha assegnato a ciascun segno un giudizio in base alla settimana, tra difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica.

ARIETE: settimana fantastica; in amore sono necessari alcuni chiarimenti anche se non c’è una crisi di mezzo, mentre nel lavoro alcuni si sono messi in testa delle sfide quasi impossibili;

TORO: settimana buona; i single devono chiedersi cosa desiderano in amore, mentre nel lavoro se qualcosa non va è il momento di puntare i piedi;

GEMELLI: anche per questo segno la settimana sarà buona; i problemi recenti della vita di coppia devono essere risolti entro i primi di settembre, mentre nel lavoro si può contare su Giove favorevole;

CANCRO: sbagliato pensare di poter stare bene da soli; cielo positivo per i sentimenti; la settimana di questo segno, come per i due precedenti, sarà buona.

Le previsioni dello zodiaco dal 22 al 26 agosto di altri quattro segni, secondo Paolo Fox

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni, utilizzando come fonte per l’oroscopo di Paolo Fox sempre la rivista menzionata nel primo paragrafo.

LEONE: settimana fantastica; ci sono progetti importanti in vista per le coppie, ma il periodo non è male neanche per l’amore;

VERGINE: i single per paura di sbagliare sono diventati troppo prudenti; nella coppia serve stare più vicini; nel lavoro si può pensare si riaprire una vertenza; settimana, comunque, fantastica;

BILANCIA: settimana buona; prima di accompagnarsi ad una persona, bisogna capire come la pensa; prudenza nelle coppie martedì;

SCORPIONE: anche per questo segno la settimana sarà buona; per i single tornerà una certa apprensione, mentre nel lavoro non si devono tralasciare opportunità.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Concludiamo con le previsioni zodiacali da lunedì a venerdì della settimana prossima dei segni rimanenti, ricordando che su un numero precedente della stessa rivista Paolo ha rivelato l’oroscopo di oggi e domani.

SAGITTARIO: settimana discreta; alcune giornate delle prossime potrebbero presentarsi un po’ tormentate per le coppie; per il lavoro si avvicina invece un periodo importante;

CAPRICORNO: settimana discreta anche per questo segno; possibili conflitti in famiglia, mentre per il lavoro è in arrivo un ottimo 2023;

ACQUARIO: settimana discreta; in amore Venere continua a disturbare, mentre nel lavoro non è il momento di fare il passo più lungo della gamba;

PESCI: settimana discreta anche per quest’ultimo segno; nella coppia è importante il rispetto reciproco, mentre nel lavoro non è escluso l’arrivo di una conferma.