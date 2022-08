Paolo Fox, previsioni del 20-21 agosto: l’oroscopo di oggi e domani

Scritto da Denis Bocca , il Agosto 20, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del giorno e domani per i primi quattro segni dello zodiaco

Si inizia come sempre dai primi quattro segni analizzati da Paolo Fox e le sue previsioni tratte dal suo Stellare:

ARIETE: pronti a un ottimo fine settimana. Meglio accettare subito un invito. Domani avranno voglia di avere delle relazioni. Meglio non fare passi falsi sul lavoro.

TORO: in amore c’è troppa agitazione. Si può discutere un rinnovo. Domani meglio accorciare le distanze col partner. Aumento del rendimento sul lavoro.

GEMELLI: favorevoli sia la Luna sia Venere. Chiamate improvvisi. Domani interessante dal punto di vista dell’amore. Sono più forti sul lavoro.

CANCRO: possono iniziare a sapere che il fine settimana verrà in loro aiuto. Buona idea professionale da sfruttare. Domani non sarà contro l’amore. Potrebbero rinunciare a un accordo.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle e i pianeti

Ecco cosa dicono le stelle e i pianeti secondo l’oroscopo del 20-21 agosto tenendo presente di amore, lavoro e fortuna:

LEONE: si sentono più forti in amore. Periodo professionale interessante. Domani bella situazione sentimentale. Non devono caricarsi troppo di lavoro.

VERGINE: dubbi in amore. Netto recupero generale. Domani potrebbero sentirsi un po’ troppo polemici. Non sanno stare con le mani in mano.

BILANCIA: fine settimana importante per le emozioni. Carriera in recupero. Domani meglio affrontare una questione spinosa. Aspettano l’occasione giusta sul lavoro.

SCORPIONE: rapporti che si rivelano poco sinceri. Periodo pieno di agitazione. Domani le stelle promettono bene in amore. Le buone notizie non mancano sul lavoro.

Previsioni del 20-21 agosto 2022: scelte da elaborare per il Capricorno

Infine gli ultimi segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox e il suo oroscopo del weekend del giorno e del domani:

SAGITTARIO: meglio non esporsi in prima persona. Grande opportunità sul lavoro. Domani alimenteranno polemiche. Luna opposta che non aiuta sul lavoro.

CAPRICORNO: alcune scelte verranno elaborate. Sul lavoro meglio lasciare tempo al tempo. Domani li porta lontani, questa situazione astrologica. Potrebbero dire basta al lavoro.

ACQUARIO: fine settimana che aiuta l’amore. Prudenza nelle trattative professionali. Domani meglio non tornare sui propri passi. Non sono eccellenti i risultati sul lavoro.

PESCI: potranno mostrare i loro sentimenti. Sono più agitati del solito. Domani disagio in amore. Amarezza dentro di loro.