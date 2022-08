Oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto: le previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo della settimana da oggi al 30 agosto 2022: le previsioni di Antonio Capitani

L’astrologo anche questa settimana ha dato le sue previsioni su Vanity Fair sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna. Andiamo di seguito a consultare ciò che ha predetto sui primi segni zodiacali.

ARIETE: nei prossimi giorni le chance per svoltare la vostra vista saranno davvero ghiotte per voi. Molto bene sia l’amore che la passione.

LEONE: sarete motivati come non mai a raggiungere gli obiettivi prefissati. Cercate però di non perdere la pazienza per qualsiasi cosa.

SAGITTARIO: occasioni molto vantaggiose nei prossimi giorni. Nel lavoro ci saranno novità molto importanti.

TORO: dopo un periodo un po’ cupo finalmente riuscirete ad avere un po’ di sollievo. Cercate però di non essere agitati per cose totalmente inutili.

Oroscopo dei prossimi sette giorni fino al 30 agosto di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

Il popolare astrologo, sempre su Vanity Fair, ha continuato a dare le sue previsioni su altri segni dello zodiaco, il cui destino non è ancora stato svelato.

VERGINE: amore e lavoro vi procurano stress e spaesamenti vari. Cercate però di non buttarvi giù perchè la svolta è vicina.

CAPRICORNO: la vostra forza di volontà vi porterà molto lontani. Dovete però affrontare la vita con più senso dell’umorismo.

GEMELLI: ghiotte chance nel lavoro. Sentirete un’energia davvero forte e avrete voglia di fare un po’ di tutto.

BILANCIA: finalmente vi sentirete particolarmente felici dopo un periodo un po’ così. Cercate però di essere meno intransigenti.

Oroscopo settimanale fino a martedì 30 agosto 2022 di Antonio Capitani: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani su Vanity Fair si è poi concentrato sui restanti segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: tante soddisfazioni nella vita privata per voi. Benissimo anche le vostre finanze. In amore invece c’è qualcosa da mettere a posto.

CANCRO: finalmente dopo un lungo periodo fatto di stress vi riposerete. Siete un po’ troppo socievoli, ma attenzione a non fidarvi proprio di tutti.

SCORPIONE: siete perspicaci come non mai e la fortuna gira dalla vostra parte. Riposatevi perchè ne avete bisogno.

PESCI: ci saranno importanti rinnovamenti. Cercate di essere meno empatici un po’ con tutti.