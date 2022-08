Oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto: previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo settimanale fino al 23 agosto 2022: le previsioni di Antonio Capitani

E’ uscito anche oggi il magazine Vanity Fair. All’interno del periodico i lettori ovviamente hanno trovato l’oroscopo del popolare astrologo. Andiamo adesso a vedere cosa ha predetto sui primi segni presi in considerazione.

ARIETE: mai come in questi giorni vi sentite favolosi. Attenzione però a non abbassare la guardia.

LEONE: il vostro charme vi tornerà molto utile nei prossimi giorni. Finalmente arriveranno soddisfazioni nel lavoro.

SAGITTARIO: nessuno come voi ha il fiuto per le cose giuste. Se siete in crisi con un partner od un amico sarebbe meglio per voi prendere una decisione definitiva.

TORO: dopo giorni un po’ stressanti finalmente è arrivato il momento per voi di rilassarvi e godervi le meritate vacanze.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 17 al 23 agosto di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

Il popolare astrologo su Vanity Fair si è poi concentrato sui successivi segni dello zodiaco consultabili immediatamente qui di seguito.

VERGINE: dovete iniziare ad amarvi molto di più perché in quest’ultimo periodo vi siete lasciati un po’ andare. Non smettete mai di stupirvi delle sorprese.

CAPRICORNO: affronterete momenti un po’ complicati, ma stringete i denti perchè i momenti belli arriveranno molto presto. Abbiate pazienza.

GEMELLI: siete sempre più determinati e avete un’incredibile visione delle cose. Cercate però di stare sempre con il morale su.

BILANCIA: il sostegno da parte degli amici e degli affetti più cari non mancheranno mai. E questo loro sostegno potrebbe presto trasformarsi in concrete possibilità.

Oroscopo settimana di Antonio Capitani fino a martedì 23 agosto: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani su Vanity Fair ha poi dato le sue previsioni sugli ultimi segni zodiacali ancora da prendere in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: avete grinta da vendere e siete molto lucidi nel prendere decisioni che possono cambiare la vostra vita. Cercate di sbarazzarvi il prima possibile di un problema che vi sta dando particolarmente fastidio.

CANCRO: cercate di investire non solo su voi stessi, ma anche su progetti importanti. Tirate fuori il vostro temperamento.

SCORPIONE: avete in mano un progetto davvero molto importante. Cercate di far venire fuori il vostro charme.

PESCI: buttate alle spalle situazioni che vi annoiano. Se farete così sarete sempre più carismatici.