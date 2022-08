Oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni fino al 26 agosto 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 21, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo dei prossimi giorni secondo Paolo Fox, primi quattro segni

Dal numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì scorso, riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle previsioni astrologiche della settimana fino a venerdì prossimo, 26 agosto, iniziando in questo paragrafo con i primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: ai single piacciono le sfide ma ora è il momento di cedere il passo a un sentimento sincero;

TORO: se nella coppia uno dei due è insoddisfatto di come stanno andando le cose nel lavoro, c’è il rischio che l’amore ne risenta;

GEMELLI: è molto importante proteggere l’amore in questo periodo poiché i troppi impegni rischiano di intaccarlo;

CANCRO: tenere lontani dalla coppia i problemi di lavoro e le frustrazioni che arrivano dall’esterno.

Paolo Fox e le previsioni zodiacali della settimana, secondo gruppo di segni

Vediamo, adesso, cosa dicono le stelle in merito all’oroscopo della settimana entrante per altri quattro segni dello zodiaco, dal quinto all’ottavo.

LEONE: evitare di scoraggiarsi in questo periodo, le coppie possono fare passi avanti per il futuro, come consiglia Giove;

VERGINE: da martedì il Sole alimenterà la comprensione nella vita di coppia;

BILANCIA: le tensioni e le divergenze che ultimamente ci sono state nelle coppie, ora vanno dimenticate;

SCORPIONE: per i single sta per tornare una certa apprensione, massima attenzione nella giornata di giovedì.

Oroscopo settimanale fino al 26 agosto, ultimo gruppo di segni: cosa dicono le stelle?

Concludiamo con le previsioni dell’oroscopo della settimana di Paolo Fox dei segni rimanenti, ricordando che su un numero precedente della stessa rivista l’astrologo ha rivelato lo zodiaco di oggi e di domani.

SAGITTARIO: in vista di settembre per i single arriveranno finalmente chiarimenti definitivi;

CAPRICORNO: le coppie possono avere conflitti con familiari o altri parenti, ma è comunque tempo di chiarimenti;

ACQUARIO: Venere tende a disturbare la vita amorosa ma non alimenta dispute impossibili da risolvere;

PESCI: cercare di mettere da parte la gelosia in amore in questo periodo.