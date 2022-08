Malore per Paola Turci, come sta adesso: parla la moglie Francesca Pascale

Paola Turci spaventa i fan per problemi di salute: Francesca Pascale spiega come sta adesso

Nelle scorse ore ha generato spavento e stupore l’annuncio della cantante romana di rinviare alcune tappe del suo tour a data da destinarsi per un malore. Si è parlato generalmente di problemi di salute ma non sono trapelati maggiori dettagli informazioni su cosa ha avuto. Adesso, a rompere il silenzio è intervenuta la moglie che attraverso i social ha tranquillizzato tutti. Postando una foto di loro insieme ha infatti ammesso:

“Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”

Il post immediatamente è stata sommerso di like e commenti di pronta guarigione sia di gente comune che di persone note come Mara Venier.

Paura per la cantante romana: cosa ha avuto e come sta adesso

Il malore di Paola Turci è avvenuto improvvisamente, e non è chiaro cosa ha avuto visto che i profili social della cantante tacciono ed il suo staff ha annullato i concerti parlando genericamente di problemi di salute. Per la cantautrice romana questo è stato un anno molto intenso dal punto di vista privato, è infatti convolata a nozze con Francesca Pascale finendo per molti giorni al centro del gossip. Ed è stato anche un anno pieno di impegni professionali, la Turci infatti attualmente è in giro per l’Italia con la sua tournée che prende il titolo del suo ultimo album Io sono, è stata nell’Emilia Romagna e nel Lazio ed ai primi di settembre avrebbe dovuto essere in Sicilia con alcune tappe. Invece, al momento alcune date sono state sospese per i problemi di salute della cantante e non si sa rinviate a quando. Nel frattempo però in queste ore la moglie ha voluto tranquillizzare tutti coloro che la seguono con affetto annunciando che il peggio è passato.

Francesca Pascale e la luna di miele da favola con la cantante tra Los Angeles le spiagge della California

Tra una tappa e l’altra del suo tour Paola Turci si è concessa anche una bellissima luna di miele con sua moglie. Le due sono volate negli Stati Uniti e per l’esattezza hanno visitato Los Angeles e la California.