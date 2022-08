Paolo Fox, oroscopo domani e settimana prossima: previsioni fino al 12 agosto

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox da domenica 7 a venerdì 12 agosto 2022

La nuova settimana sta per cominciare perciò, dall’ultimo numero di DiPiùTV, riportiamo alcune informazioni sull’oroscopo dal 7 al 12 agosto di Paolo Fox, iniziando dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: ultimamente qualcuno è andato molto di corsa e ha trascurato l’amore e la famiglia, motivo per il quale ora bisogna recuperare;

TORO: anche se nella vita di coppia ci sono perplessità, non è il momento di pensare negativo; per i single è tempo di cambiamenti importanti;

GEMELLI: nel settore del lavoro è il momento giusto per lanciarsi in progetti nuovi, mentre in amore da giovedì si potrà contare sulla presenza di Venere;

CANCRO: le storie nate da poco sono forti ma è troppo presto per pensare al matrimonio; nel lavoro arriva un recupero.

Oroscopo Paolo Fox dei prossimi giorni: previsioni di altri quattro segni zodiacali

Passiamo, ora, alle previsioni zodiacali della settimana prossima dei segni dal quinto all’ottavo, ricordando che sulla medesima rivista l’astrologo ha parlato anche dello zodiaco di questo weekend.

LEONE: Giove aiuta a superare qualche difficoltà nella vita di coppia, mentre nel lavoro fortunatamente non ci sono problemi adesso;

VERGINE: le coppie devono ritrovare l’intimità, mentre per i single l’amore non è al centro dei pensieri in questi giorni;

BILANCIA: per coloro che sono single ci sono contrasti in corso; anche nelle coppie le cose non vanno benissimo perchè in alcuni casi la fatica incombe sul rapporto;

SCORPIONE: in amore bisogna eliminare subito i legami clandestini e le unioni segrete; nel lavoro è in arrivo invece un periodo di recupero.

Paolo Fox e le sue previsioni astrali della settimana per gli ultimi quattro segni

Concludiamo con l’oroscopo da domani a venerdì prossimo dei segni rimanenti, utilizzando come fonte sempre la rivista citata all’inizio dell’articolo.

SAGITTARIO: nella vita di coppia qualcuno potrebbe fare scelte drastiche per stare bene; nel lavoro c’è grande voglia di rimettersi in gioco;

CAPRICORNO: giornate utili, quelle in arrivo, per coloro che vogliono recuperare un sentimento; per la professione si hanno in mente tanti progetti;

ACQUARIO: agosto è una prova da superare per le coppie e una giornata test sarà quella di venerdì; Giove aiuta a tornare in scena nel lavoro;

PESCI: entro la fine dell’anno arriveranno belle novità per le coppie che si vogliono bene; nel lavoro è ora di valutare nuove proposte.