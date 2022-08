Paperissima Sprint, Mikaela e l’incidente della mamma: “Sentita in colpa”

L’ex velina Mikaela Neaze Silva e il piccolo incidente della madre: “È caduta per le scale”

Tutti giorni, dal lunedì alla domenica, le ex veline di Striscia la notizia sono al timone di Paperissima Sprint, storico programma di Canale5 incentrato su papere e gaffe. Ed a proposito di gaffe e papere, Mikaela, in una lunga intervista concessa al settimanale VeroTv, ha raccontato un piccolo incidente che ha visto la madre protagonista. “Io e mia mamma siamo un danno” ha premesso la Neaze Silva che poi ha aggiunto:

“Una volta lei è caduta dalle scale in stazione. Indossava dei tacchi a spillo che insisteva nel mettere in viaggio sostenendo di essere comoda. Il tacco si è rotto e lei si è fatta tutte le scale con il sedere.”

Paperissima Sprint, l’ex velina confessa: “Sentita in colpa per mia mamma”

Sempre durante l’intervista concessa la settimanale sopra menzionato, Mikaela Neaze Silva ha confessato anche di essersi sentita in colpa per il comportamento che ha avuto dopo la caduta della madre dalle scale.

“Io ho cominciato a ridere come una matta, non riuscivo nemmeno ad andare aiutarla. Facevo anche finta di conoscerla…povera mamma. Poi mi sono sentita in colpissima però.”

ha rivelato l’ex velina che conduce il programma di papere con Shaila Gatta e Vittorio Brumotti. Insomma, al di là del piccolo incidente e del divertente aneddoto ciò che traspare dal suo racconto è la complicità che c’è tra lei e la sua mamma.

Mikaela svela sulla sua carriera: “Mia mamma è orgogliossisima di me”

Infine l’ex velina di Striscia la notizia ed attuale conduttrice di Paperissima Sprint ha concluso l’intervista rivelando quanto la madre è fiera di lei per la sua carriera: “Mamma è orgogliossima.” Ma non è l’unica perché a seguirla c’è anche il compagno della madre che per lei, che ha perso il suo papà, è come un secondo padre. Inoltre un ringraziamento la Neaze Silva l’ha rivolto anche ad Antonio Ricci, ideatore dei programmi in cui ha partecipato: “Sono contenta che ci siano persone come lui che danno spazio anche ai giovani che hanno qualcosa di dire alle nuove generazioni.”