Piero Angela è morto, l’ultimo saluto del figlio Alberto: “Buon viaggio papà”

Morto Piero Angela, il figlio Alberto ne annuncia la scomparsa con un toccante messaggio

Un terribile lutto ha colpito tutto il mondo della televisione, improvvisamente si è spento Piero Angela, nella sua casa in Sardegna all’età di quasi 94 anni, li avrebbe compiuti a dicembre, il divulgatore per eccellenza definito da tutti una vera e propria istituzione. A dare il terribile annuncio è il figlio Alberto che attraverso i social ha salutato il padre con un semplice e sentito:

“Buon viaggio papà”

accompagnato da una sua foto. Poche parole che lasciano pochi spazi a dubbi e che determinano il passaggio del testimone al figlio. Quest’ultimo, infatti, ha seguito le orme paterne cercando di seguirne l’esempio con passione e dedizione. Nonostante la notizia sia trapelate in questi minuti sono già in molti sui social, famosi e non, a ringraziare e dimostrarsi addolorati per questa grave perdita.

Lutto nel mondo della tv, si è spento il conduttore di SuperQuark: la sua lunga carriera

L’Italia intera piange un uomo di cultura e scienza che ha raggiunto il traguardo dei 70 anni di carriera. Nato a Torino nel 1928, aveva iniziato la sua carriera prima come giornalista in radio e poi in tv, diventando un conduttore. La sua popolarità è dovuta principalmente ai programmi di divulgazione come Quark e SuperQuark. Trasmissioni documentaristiche andate in onda per più di quarant’anni che hanno aperto la strada al filone documentaristico in Italia. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Piero Angela è morto oggi, 13 agosto, l’annuncio è stato dato dal figlio ma non sono state rese note le cause.

Piero Angela è morto a 93 anni: vita privata del grandissimo conduttore e divulgatore

Se è impossibile riassumere la carriera del conduttore di SuperQuark, che si è cimentato anche con la scrittura, sulla sua vita privata, invece, basta dire che è stato sposato per più di 60 anni con la moglie Margherita e la coppia ha avuto due figli: Christine ed Alberto che appunto ha seguito le orme paterne e gli ha dato tre nipoti. Affamato di vita il divulgatore di recente sulla morte aveva ammesso amaramente: