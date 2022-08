Tensione a Reazione a catena, botto per i Sole e Luna: affossate le rivali

Intesa vincente da brivido stasera nel programma condotto da Marco Liorni

E’ stato uno tra i divari più alti di sempre quello che nella puntata di Reazione a catena di oggi, mercoledì 10 agosto 2022, ha diviso i campioni in carica, i Sole e Luna, dalle sfidanti, le Principesse: per i concorrenti arrivati ieri, infatti, ben 15 punti, uno dei quali ottenuto proprio sullo scadere del tempo con una sorta di salto al buio da parte della concorrente (ha tentato la risposta, azzeccandola, nonostante la domanda fosse stata formulata in modo poco chiaro), mentre le sfidanti di punti ne hanno totalizzati solamente 4, quindi neanche un terzo: “Se non altro ci siamo fatti qualche risata” ha detto Marco Liorni per consolare le tre signore, ossia le sorelle Principe, motivo per il quale hanno scelto di chiamare Principesse la squadra da loro formata.

I Sole e Luna si confermano campioni di Reazione a catena: vittoria oggi al gioco finale

Hanno difeso alla grande, quindi, il loro titolo di campioni Stefano, Matu e Manshi nella puntata di oggi del gioco che rinfresca la mente: i tre vengono da Fabriano e si sono conosciuti a scuola, ma Matu e Manshi, come i nomi stessi lasciano intendere, hanno origini straniere, sono nate infatti nello Sri Lanka. E al gioco finale, dopo la pesante sconfitta inflitta ieri ai campioni precedenti, oggi si sono aggiudicati 27.500€, indovinando la parola ‘SEDE’ grazie al primo e al terzo elemento, rispettivamente ‘STANZA’ e ‘SEPARATA’.

Marco Liorni corregge i campioni in carica per una piccola gaffe: “Gli Appennini sono bellissimi”

Piccola gag tra il conduttore di Reazione a catena e i campioni durante il gioco dell’intesa vincente: formulando una delle domande, hanno detto infatti “Quali monti non bellissimi non Alpi?”, e la concorrente incaricata di dare la risposta ha detto correttamente “Appennini”, ridendo Marco ha voluto precisare “Anche gli Appennini, come le Alpi, sono bellissimi eh”.