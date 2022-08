Terno Secco, addio Reazione a catena: pesante sconfitta all’intesa vincente

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 9, 2022 , in Programmi Tv

Reazione a catena, eliminati clamorosamente i campioni in carica: male l’intesa vincente

Non ce l’hanno fatta Alessandro, Leonardo e Niccolò a difendere il loro titolo di campioni nella puntata di oggi, martedì 9 agosto 2022, del programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni dove, dopo una sofferta intesa vincente, hanno dovuto lasciare il posto a malincuore agli sfidanti, i Sole e Luna. A nulla è servito, infatti, giocare i due raddoppi uno dopo l’altro, per tentare l’ardua impresa di raggiungere almeno il pareggio, ossia 7 punti: il primo raddoppio è andato a buon fine, mentre il secondo è finito con un ‘passo’. Rimasti pochi secondi ancora a loro disposizione, i tre ragazzi toscani hanno tentato il tutto per tutto ma alla fine si sono dovuti arrendere alla sconfitta, lasciando lo studio tra gli applausi del pubblico e i saluti di Marco Liorni che ha augurato loro buon ritorno a casa.

Chi sono i Sole e Luna, nuovi campioni del gioco che rinfresca la mente

Prima di iniziare il gioco dell’ultima catena, Marco Liorni ha parlato ancora dei Terno Secco dicendo, dispiaciuto: “Sono andati un po’ in confusione. Anche i Sole e Luna hanno avuto lo stesso problema ma si sono ripresi”. Ricordiamo, comunque, che gli ormai ex campioni hanno vinto sia ieri sera che l’altro ieri. Peraltro all’inizio della puntata precedente il conduttore ha raccontato un aneddoto unico nella storia del programma, riguardante proprio loro…

Si chiamano Stefano, Matu e Manshi i nuovi campioni di Reazione a catena: come i nomi fanno ben capire, Stefano è italiano mentre Matu e Manshi hanno origini straniere, precisamente dello Sri Lanka, e i loro nomi significano rispettivamente proprio “sole” e “luna”, ecco perchè hanno deciso di chiamare così la squadra.

Reazione a catena: i nuovi campioni (Sole e Luna) sono partiti con una mancata vittoria

Pur avendo scippato il titolo di campioni ai Terno Secco, i concorrenti arrivati oggi nel programma del preserale di Rai1 al gioco conclusivo non ce l’hanno fatta ad indovinare la parola ‘CONDIZIONE’, che avrebbe fruttato loro 5.500€, interpretando male il primo e il terzo elemento, ossia ‘BARCA’ e ‘FORMA’, ma potranno ritentare la fortuna domani.