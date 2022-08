Reazione a catena, niente da fare: un’altra mazzata per i campioni (Cocomeri)

Seconda disfatta per i nuovi campioni di Reazione a catena: sfumata una vincita di 4.000€

Sono riusciti a difendere il loro titolo di campioni ma non ce l’hanno fatta neanche oggi, sabato 20 agosto 2022, i Cocomeri a vincere al gioco dell’ultima catena nel programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni: Andrea, Monica e Meri, infatti, non hanno indovinato la parola che avrebbe fruttato loro, in caso di vittoria, più di 4.000€. E’ comunque andata leggermente meglio rispetto a ieri sera quando, dopo aver sconfitto le precedenti campionesse, non sono andati per niente bene al gioco finale arrivando allo step conclusivo con pochissime centinaia di euro, peraltro neanche vinte poi.

Marco Liorni dispiaciuto per la mancata vittoria dei campioni di Reazione a catena

Come si vede nella grafica della foto in alto, il primo e il terzo elemento al gioco finale oggi erano, rispettivamente, ‘BASSO’ e ‘OGGETTO’, mentre le lettere base della parola erano ‘CO______O’. La parola vincente si è scoperto essere ‘CONTENUTO’, diversa da quella data da Meri, Monica e Andrea, motivo per il quale, tra gli applausi di consolazione da parte degli spettatori presenti nello studio Rai di Napoli dal quale va in onda il gioco estivo, Marco Liorni non ha nascosto il suo dispiacere per i tre concorrenti, ai quali ha dato appuntamento a domani per ritentare la fortuna al gioco finale, se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni giocando contro i nuovi avversari che arriveranno.

I Cocomeri si confermano campioni di Reazione a catena battendo i Tre in Punto

Sfidanti dei campioni nella puntata andata in onda oggi sono stati i Tre in Punto, un ragazzo e due ragazze provenienti da Bergamo, i quali hanno scelto di dare questo nome alla loro squadra poiché la puntualità, come hanno spiegato all’inizio della trasmissione, è sempre stata un motivo di frizione tra loro! Ieri, invece, per aggiudicarsi il titolo di campioni i Cocomeri hanno battuto all’intesa vincente le Pizze a Pezzi, costrette all’addio.