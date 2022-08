Reazione a catena: vittoria amara per le campionesse, le Pizze a Pezzi

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 18, 2022 , in Programmi Tv

Vincita bassissima per le campionesse in carica a Reazione a catena questa sera: solo 618€

Hanno vinto ma senza esultare troppo le Pizze a Pezzi nella puntata di oggi, giovedì 18 agosto 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni: a causa dei tanti errori commessi durante la scelta degli elementi dell’ultima catena, la cifra a loro disposizione si è infatti ridotta a meno di 1.000€, esattamente a 618€, come si vede nella grafica della foto in alto ma, indovinando la risposta corretta, hanno comunque portato a casa un altro po’ di soldi che, pur non essendo tantissimi, si aggiungono alla vincita di ieri e a quella di qualche giorno fa.

Reazione a catena: Marco Liorni si complimenta con le Pizze a Pezzi per la vittoria di oggi

Si è chiusa quindi con i complimenti del padrone di casa Marco Liorni la puntata di oggi del programma del preserale estivo di Rai1, dove ieri le tre concorrenti provenienti da Genova, mamma Daniela con le figlie Irene e Aurora, campionesse ormai da diverse puntate, si sono aggiudicate più di 3.000€ al termine di un’ultima catena piena di momenti d’ansia, mentre il giorno di Ferragosto hanno vinto oltre 13.000€, sfiorando le lacrime per la grande emozione. Oggi all’intesa vincente hanno battuto alla grande altre tre donne, provenienti da Foggia le quali, nonostante la loro bravura, non sono riuscite ad aggiudicarsi il titolo, rimasto quindi alle campionesse già in carica.

Continua con successo l’edizione di Reazione a catena più lunga di sempre: finirà tra due mesi e mezzo

Vittorie delle campionesse a parte, prosegue con successo quella che, come abbiamo scritto diverse altre volte di recente, è l’edizione di Reazione a catena più lunga di sempre, dato che terminerà sul finire di ottobre, quindi tra due mesi e mezzo: un successo più che meritato per Marco Liorni, giunto al suo quarto anno di conduzione del gioco, iniziato a giugno del 2019 non senza qualche critica.