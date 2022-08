Reazione a catena, i campioni non tornano. Marco Liorni: “Problema serio”

I Pinza e Fichi hanno lasciato Reazione a catena: “Colpa di un problema serio” spiega il conduttore

Inizio di puntata decisamente a sorpresa quello di oggi, sabato 6 agosto 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni, dove proprio il conduttore, aprendo la trasmissione, ha spiegato ai telespettatori l’anomalia, ossia l’assenza dei campioni in carica, i Pinza e Fichi. “Purtroppo hanno dovuto lasciare la trasmissione perchè uno di loro ha avuto un problema serio nel lavoro. Ritirarsi è stato inevitabile…” sono state le parole di Marco, che ha poi anticipato: “Stasera giocheranno quindi due squadre entrambe nuove”. Dunque ha presentato i nuovi arrivati, ossia le Elefantine e i Terno Secco.

Marco Liorni dispiaciuto per l’addio dei Pinza e Fichi: i Terno Secco nuovi campioni

“Mi dispiace molto per i campioni, ovviamente mandiamo loro un abbraccio” ha detto inoltre il conduttore di Reazione a catena sempre all’inizio dell’appuntamento di oggi, dando poi il via ufficiale alla puntata che ha visto, all’intesa vincente, il trionfo dei Terno Secco, ossia tre ragazzi provenienti da Poggibonsi, in provincia di Siena, che si chiamano Alessandro, Niccolò e Leonardo. Sconfitte, invece, le avversarie, che hanno perciò dovuto lasciare la trasmissione.

Reazione a catena: iniziata male la partecipazione dei nuovi campioni, i Terno Secco

Alla fine, pur diventando i nuovi campioni in carica, i tre concorrenti toscani non ce l’hanno fatta a trionfare al gioco dell’ultima catena, arrivando alla conclusione con una cifra molto bassa, meno di 2.000€, che hanno poi anche dimezzato per via dell’acquisto del terzo elemento, rimanendo con soli 852€. Il primo e il terzo elemento erano, rispettivamente, ‘BANDA’ e ‘TUBO’, e la risposta che li avrebbe fatti vincere, da loro come appena detto non indovinata, era invece ‘MANICA’. E’ stata la loro prima giocata, quindi anche l’emozione probabilmente ha avuto un ruolo nel risultato finale. E’ andata meglio ieri sera ai Pinza e Fichi, apparsi piuttosto tesi ma che, passata l’ansia dei secondi finali, hanno gioito avendo vinto.