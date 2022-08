Reazione a catena: finale di grande tensione per i campioni Pinza e Fichi

I Pinza e Fichi si confermano campioni di Reazione a catena e vincono quasi 2.000€

Ce l’hanno fatta finalmente Ivan, Arnaldo e Silvia, campioni in carica ormai da diverse puntate, a chiudere un appuntamento della trasmissione condotta da Marco Liorni con una vittoria: oggi, venerdì 5 agosto 2022, hanno vinto infatti quasi 2.000€, esattamente 1.860€, indovinando la parola corretta al gioco dell’ultima catena, dove ieri sera sono andati invece malissimo, arrivando con una cifra molto bassa, soli 180€, e perdendo pure. Questa sera, quindi, la rivincinta, dopo aver battuto alla grande all’intesa vincente gli sfidanti, i Quota Centouno, ossia una mamma con la figlia e il fidanzato di questa, provenienti dalle Marche, esasttamente dalla provincia di Pesaro e Urbino.

Vittoria a Reazione a catena per i campioni in carica: Marco Liorni si complimenta con loro

Erano ‘STAMPO’ e ‘SECONDO’ rispettivamente il primo e il terzo elemento nell’ultimo gioco nella puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, dove i Pinza e Fichi hanno scelto di dimezzare i quasi 4.000€ in palio, appunto per comprare il terzo elemento. Con ‘NA___A’ come base della parola, la risposta da loro data è stata ‘NATURA’, e Marco Liorni ha gioito annunciando sia a loro che ai telespettatori sintonizzati su Rai1 che era proprio quella la parola vincente.

Marco Liorni ricorda la giocata di ieri sera all’insegna della grande suspance: “Per un secondo…”

All’inizio del programma, il conduttore ha invece ricordato con i Pinza e Fichi quanto è successo nel segmento finale dell’appuntamento di ieri quando gli sfidanti, i Ricci e Poveri, allo spareggio sono stati velocissimi, rispondendo in soli 2 secondi, ma loro hanno segnato un vero e proprio record riuscendo a rispondere addirittura in 1 secondo! “Che partita che è stata quella di ieri eh… stanotte avete dormito o ci avete pensato?” ha detto ironicamente ai tre concorrenti prima di iniziare ufficialmente la puntata di oggi. “Siete stati bravissimi ma anche i vostri avversari lo sono stati” ha poi aggiunto.