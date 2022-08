Roberta Bruzzone fuori da Ballando: cambiamenti drastici tra gli ospiti

La criminologa non rifarà Ballando con le stelle: cambiamenti tra gli opinionisti

Apprendiamo da Davide Maggio, sempre informatissimo sui dietro le quinte dei maggiori programmi Rai e Mediaset, che Roberta Bruzzone non farà l’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Una mancata riconferma che arriva inaspettatamente quella della criminologa più famosa della tv, spesso ospite in tanti programmi del daytime. Non si conoscono le ragioni del suo addio, ma si parla di rinnovamento dei commentatori a bordo campo: la Bruzzone, secondo D.M., nella nuova edizione di Ballando, al via l’8 ottobre, sarà sostituita in ogni puntata da un personaggio diverso, quindi ci sarà sempre un volto nuovo sabato dopo sabato, che affiancherà il riconfermato Alberto Matano, il quale sarà invece presente in tutte le puntate come volto fisso.

Non solo l’addio di Roberta Bruzzone: prevista un’altra grande novità tra i volti di Ballando

Dal sito menzionato nel paragrafo precedente scopriamo inoltre che agli opinionisti della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci si uniranno dei personaggi che fino alla passata stagione sono stati tra i maestri di ballo, trattasi di due volti storici del programma, ossia Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, i quali formeranno una sorta di giuria popolare: a tal proposito D.M. svela che Rossella Erra sarà presente per il terzo anno consecutivo e affiancherà proprio i due ballerini. Tornando, invece, ai commentatori a bordo campo, ricordiamo che l’idea del personaggio diverso di puntata in puntata è stata sperimentata con successo nella stagione dell’anno scorso: negli ultimi sabati, infatti, si sono uniti a rotazione volti nuovi a Matano e alla Bruzzone, come Eleonora Daniele e Serena Bortone.

Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira tornano a Ballando con le stelle dopo l’addio alla pista

Per i due maestri di ballo che nella scorsa edizione si sono congedati dalla pista, dunque, nuovo ruolo all’interno di Ballando, com’è successo anche a Il cantante mascherato dove lui ha svolto il ruolo di coreografo e lei di investigatrice tra il pubblico. Cast di ospiti fissi definito, rimaniamo in attesa di sapere ufficialmente chi saranno i concorrenti, dopo i tantissimi rumors circolati di recente.