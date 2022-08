Tutto su Ballando con le stelle 2022: cast ufficiale, nomi sfumati, ospiti

Milly Carlucci corre ai ripari per il cast: svelato il nome del sostituto di Nino D’Angelo

Ieri il Fatto Quotidiano Magazine ha annunciato l’elenco di tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Ovviamente si tratta di ipotesi e non della lista ufficiale ed infatti in queste ore TvBlog ha apportato delle correzioni togliendo un nome ed aggiungendone un altro. Pare infatti che il cantautore napoletano Nino D’Angelo non sarà nel cast, non sono chiari i motivi della sua assenza ma ciò che è certo è che la trattativa non si è conclusa. Subito la conduttrice e tutta la sua squadra sono corsi ai ripari ed al posto del cantautore, sempre stando all’anteprima del sito suddetto, scenderà in pista Dario Cassini. Quest’ultimo è un attore e comico napoletano che noto per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado ma ha recitato anche in molte fiction di successo come Don Matteo.

Ballando con le stelle nuova edizione: l’elenco di tutti i concorrenti (non ufficiale) e gli esclusi

E dunque riprendendo in maniera ordinata tutte le indiscrezioni lanciate in queste settimane da Dagospia, TvBlog e FQ Magazine si può fare un provvisorio elenco del cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci. È certo che scenderanno in pista Iva Zanicchi, Marta Flavi e Gabriel Garko, quest’ultimo al posto di Eva’Robin che si è risentita per la sua esclusione. Probabile è invece la partecipazione di Giampiero Mughini e Luisella Costamagna, Paola Barale ed Alex Di Giorgio ed Enrico Montesano. Ed a questi nomi si aggiungono quelli più recenti di Rossana Banfi, Ema Stokholma, Alessandro Egger , il fidanzato di Selvaggia Lucarelli Lorenzo Biagiarelli e appunto Dario Cassini al posto di Nino D’Angelo. Resterebbero fuori, quindi, i nomi circolati di Nancy Brilli, Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Emanuel Caserio e Michelangelo Tommaso.

Cast Ballando 2022: Simona Ventura e Francesca Neri saranno tra gli ospiti?

Infine, un’altra interessante indiscrezione l’ha lanciata il settimanale Diva Donna, non riguardo al cast dello show del sabato sera di Rai1 ma agli ospiti, ovvero ai cosiddetti ‘Ballerini per una notte’. Pare infatti che scenderanno in pista la conduttrice Simona Ventura e l’attrice e produttrice Francesca Neri. Si tratta, però, al momento solo di rumors. Lo show di ballo di Rai andrà in onda a partire da sabato 8 ottobre e sapere con certezza chi saranno i 13 concorrenti bisogna aspettare il 10 settembre quando Milly Carlucci li annuncerà dal palco dei Tim Music Award.