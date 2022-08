Roberta Capua sconvolta a Estate in diretta: “Dettagli inquietanti”

Estate in diretta: gli aggiornamenti sull’omicidio di Alessandra Matteuzzi

Anche oggi, così come accaduto nei giorni scorsi, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno aperto la puntata della trasmissione di Rai1 con la morte di Alessandra Matteuzzi. Tante le novità emerse oggi, soprattutto riguardanti i soprusi che Giovanni Padovani ha fatto alla vittima.

“Emergono ancora dettagli inquietanti ed emergono le angherie perpetrate ad Alessandra prima di ucciderla”

ha detto la conduttrice di Rai1 ai telespettatori. Tra le cose più sconvolgenti Giovanni aveva messo lo zucchero nel serbatoio di Alessandra, le aveva tagliato le gomme e le aveva rubato le chiavi di casa tentando di entrarvi. E ancora, si spacciava per lei sui social della donna e la monitorava continuamente. Pare fosse ossessionato dall’idea che avesse altri uomini e le chiedeva costantemente riscontro e prove di orari e luoghi in cui si trovava la donna.

Roberta Capua turbata dal terribile delitto: “Gelosia ossessiva”

Non è stata una puntata facile quella di Estate in diretta oggi visto quanto emerso dalla personalità di Giovanni. Sia Roberta che Gianluca Semprini sono apparsi addolorati, arrabbiati e segnati dal senso di impotenza che certi delitti lasciano. Dopo aver perso la pazienza la conduttrice ha commentato con le seguenti parole i comportamenti di Padovani:

“Una gelosia ossessiva. Lei era una persona tranquilla, lavorava, viveva con la madre, senza grilli per la testa”.

Poi Roberta ha dato la linea all’inviata presente sul luogo del delitto che ha raccolto la testimonianza della sorella e del nipote di Alessandra. La prima non ha nascosto una certa paura nei confronti di Giovanni.

Il conduttore di Estate in diretta come non si era mai visto: “Faccio una domanda da uomo”

Raramente Gianluca Semprini si lascia andare allo sfogo e ai commenti personali. Ma l’omicidio di Alessandra, e più in generale l’emergenza attuale che c’è in Italia sui femminicidi, hanno indotto il conduttore a non tacere. “Faccio una domanda da uomo” ha dunque detto il conduttore “in quanto questo è stato un Paese maschilista che ha permesso anche sentenze sconvolgenti”. In particolare Gianluca, affiancato da Roberta Capua, si è chiesto amaramente se forse ancora una volta la fisicità e l’estetica di Alessandra abbiano giocato a suo sfavore nell’essere presa poco sul serio.