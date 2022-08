Roberta Capua e Gianluca Semprini addolorati: “Purtroppo è morto un bimbo”

Estate in diretta, i conduttori aprono con un brutta notizia di cronaca: “Un bimbo è morto”

Non è mancato un ampio spazio di cronaca nera nella puntata di oggi, lunedì 8 agosto, del talk di Rai1. Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno aperto addolorati e sconvolti per i tragici fatti che ieri sono accaduti a Latina dove in un incidente sulla via Appia un 18enne ha investito un bambino che attraversava la strada con la madre, uccidendolo.

“Siamo molto colpiti da questa notizia. Purtroppo il bimbo è morto”

ha ammesso il giornalista mentre la conduttrice è rimasta visibilmente senza parole per il tragico destino del piccolo il cui nome era Romeo Golia.

Roberta Capua addolorata per la morte del piccolo Romeo: “L’investitore ha inveito contro la vittima”

A rendere ancora più tragica questa triste vicenda ci sono anche i dettagli, trapelati nelle ore successive. Il giornalista, infatti, ha rivelato che il giovane alla guida dell’auto è risultato positivo al test antidroga e che, stando alle dichiarazioni dei passanti e dei testimoni, subito dopo l’incidente abbia rischiato il linciaggio. La conduttrice di Estate in diretta, infatti, ha dichiarato:

“Subito dopo l’incidente ha rischiato il linciaggio perché sembra che ha inveito contro la vittima questo bambino di 11 anni che era con la mamma e zia.”

Insomma, da qualsia punto di vista si guardi, il dramma di questo bimbo morto a soli 11 anni ha segnato e sconvolto i due conduttori, tra l’altro il piccolo aveva già perso il padre pochi anni fa.

Argomenti della puntata di oggi del programma di Rai1: dalla cronaca al Meteo

La puntata di oggi di Estate in diretta ha dato grande risalto alla cronaca con i vari fatti che hanno segnato la giornata odierna. Roberta Capua e Gianluca Semprini, stravolti della notizia del piccolo Romeo, subito dopo hanno parlato del Meteo e delle temperature che per fortuna nei prossimi giorni si abbasseranno mentre sul finire di trasmissione ampio spazio ha avuto la musica anni ’60-’70 con Rosanna Fratello e l’immancabile Marcello Cirillo, presenza fissa del talk con il suo pianoforte, ritornato in onda dopo lo stop forzato dovuto alla positività al Covid.