Roberta Capua apre indignata Estate in diretta: “La legge ancora non c’è”

Estate in diretta, la conduttrice indignata: “Non c’è ancora la legge per l’omicidio in acqua”

La puntata di oggi del talk di Rai1 si è aperta con una brutta pagina di cronaca. È notizia di Patrick Kassen dopo poco più di un anno di domiciliari. Il manager tedesco, infatti, l’anno scorso nel 2021 a bordo di un motoscafo travolse ed uccise una piccola imbarcazione con due fidanzati, Umberto e Greta. Tuttavia nonostante il processo si è concluso con soli due anni di pena e per questo Roberta Capua si è mostrata estremamente indignata:

“Forse per evitare tutto questo si dovrebbe equiparare l’omicidio in mare, o comunque in acqua all’omicidio stradale. La legge ancora non c’è.”

Insomma il manager tedesco, che ha causato la morte di una giovane coppia mentre era alla guida del suo motoscafo sotto l’effetto di alcool è tornato libero per mancanza di una normativa chiara al riguardo.

Roberta Capua ed il dolore per la morte di Giulia ed Alessia: “Atmosfera tristissima”

Nella puntata di oggi di Estate in diretta la cronaca ha avuto ampio spazio. Non solo si è parlato delle falle legislative sugli incidenti nautici che avvengono, ma anche del funerale delle due giovani sorelle Giulia ed Alessia. I due conduttori, con l’aiuto dell’inviata, hanno ricostruito la vicenda e svelato cosa è successo in quei tragici attimi, anche se ancora non c’è piena luce nella dinamica. La conduttrice, dopo aver trasmesso le immagini dei funerali ed il dolore di parenti ed amici ha ammesso con voce emozionata:

“Abbiamo visto nelle immagini lo strazio ed il dolore di tutta la comunità che si è stretta attorno a Giulia ed Alessia atmosfera tristissima.”

Estate in diretta, i conduttori tornano sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti

Dopo l’indignazione inziale e il dolore per le due giovani sorelle uccise travolte dal treno, Roberta Capua e Gianluca Semprini, stravolti da una notizia, hanno voltato pagina parlando di gossip e delle separazioni dei vip tra cui quella avvenuta tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo vent’anni di amore. A dire la sua è intervenuta anche Alba Parietti che ha difeso entrambi dicendo che di sicuro nonostante il delicato momento al primo posto metteranno i figli.