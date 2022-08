Roberta Capua sconvolta ad Estate in diretta: “Cose che non vorremmo mai vedere”

Estate in diretta, la conduttrice sconvolta per i commenti sulla morte di Alessandra Matteuzzi: “Scatenati”

Ha destato e continua a destare particolare clamore il femminicidio avvenuto a Bologna nei giorni scorsi dove un 26enne ha ucciso la compagna Alessandra Matteuzzi mentre era la telefono con la sorella. Di questa terribile vicende si è parlato anche nella puntata di oggi di Estate in diretta, lunedì 29 agosto. E la conduttrice e Gianluca Semprini sono rimasti sconvolti anche dal tono di alcuni commenti sui social che si sono scagliati contro la vittima, sostenendo che, in un certo senso, considerando il suo abbigliamento e lo stile di vita si sia cercata e meritata la sua terribile fine. La Capua si è quindi scagliata contro gli haters scatenati con la povera Alessandra.

Roberta Capua tuona contro gli haters della donna uccisa a Bologna: “Commenti che non vorremmo più vedere”

E nel dettaglio la conduttrice di Estate in diretta ha commentato sconvolta le frasi di alcuni uomini contro la povera Alessandra Matteuzzi. La Capua prima ha ammesso: “Terribile vicenda contro cui si sono scatenati gli haters” e poi è scesa su una storia in particolare:

“E tra i tanti il direttore della croce bianca di Torino ha pubblicato un commento che gli è costato giustamente la sospensione dal lavoro, cose che non vorremmo mai più vedere.”

La famiglia della vittima ha commentato tramite i proprio legali la vicenda degli haters bollando il tutto come un ulteriore violenza nei confronti di una donna uccisa per mano di persona fidata.

La conduttrice annuncia: “È l’ultima settimana di Estate in diretta”

Si è parlato di vari argomenti di cronaca e di attualità nella puntata di oggi del talk di Rai1. Tuttavia, in apertura di trasmissione Roberta Capua un po’ malinconia ha annunciato che questa è l’ultima settimana di messa in onda della trasmissione. È noto già diversi giorni, infatti, che l’elezioni anticipate hanno costretto le reti televisivi a correre ai ripari anticipando la messa in onda di alcuni programmi. E tra questi hanno anticipato la data d’inizio di una settimana (da lunedì 5 settembre) Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La vita in diretta di Alberto Matano, programma di cui Estate in diretta è appunto la versione estiva.