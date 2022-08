Samuel Peron gela i fan: “Ritorno a Ballando con le stelle? Dipende da…”

Il ballerino parla del ritorno a Ballando con le stelle: “Non dipende solo da me”

Mentre si avvicina il ritorno di Ballando con le stelle, in programma per il prossimo ottobre, Samuel Peron inizia a scoprire le carte. Il futuro del ballerino e conduttore veneto, al contrario di quanto trapelato nelle scorse settimane, non è ancora stato del tutto definito. E mentre l’artista vive un vero e proprio momento d’oro sia dal punto di vista professionale che personale, si cerca di capire meglio quello che accadrà nel grande show di Milly Carlucci. Nel corso di una intervista al settimanale Intimità, Peron ha spiegato come stanno le cose:

Tornare a Ballando con le stelle? Non dipende solo da me questa decisione, ma da diverse dinamiche interne al programma che si basano su scelte autoriali e cast artistico da amalgamare

ha confessato il ballerino lasciando la porta aperta a qualunque ipotesi dunque.

Samuel Peron diventa papà: “A ottobre potrò stringerlo in braccio”

Ottobre non è solo il mese della ripartenza di Ballando con le stelle, ma è anche il periodo cerchiato in rosso sul calendario da Samuel Peron. Il ballerino diventerà infatti papà, come annunciato nelle scorse settimane a tutti i fan, e nel corso di una intervista rilasciata al giornale Intimità ha rivelato le proprie sensazioni ed emozioni, adesso che il momento si avvicina sempre di più: “Diciamo che sto vivendo un momento bellissimo innanzitutto di soddisfazioni personali visto che a ottobre stringerò tra le mie braccia mio figlio, il mio primo” – le parole di un emozionatissimo Samuel che freme in vista del grande evento -.

Samuel Peron annuncia: “Ecco dove sarò a settembre”

Il ballerino ha poi iniziato a scoprire le carte anche per quanto riguarda le altre esperienze professionali. Samuel Peron infatti sarà ancora una volta su Rai1 nel noto programma pomeridiano: “Mi vedrete tra gli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno” – ha rivelato il ballerino – . In ogni caso il Covid mi ha insegnato a non dare nulla per certo, visto che mi ha fatto buttare un’intera agenda fitta di impegni”. La speranza è che stavolta il volto tanto amato di Ballando con le stelle possa realizzare tutto senza ostacoli.