Samuel Peron e il figlio in arrivo: “Dopo la morte di mia mamma, il sorriso”

Tornato il sorriso dopo il dramma della perdita della mamma: parla il volto di Ballando

Diventerà papà tra qualche mese Samuel Peron, com’è noto da tempo, poiché la sua compagna Tania Bambaci è incinta. Una gioia, quella del ballerino di Ballando con le stelle, che arriva purtroppo dopo un dramma in famiglia: recentemente è infatti morta sua mamma a causa di una brutta malattia. E proprio della scomparsa prematura della madre e della gravidanza della compagna Samuel ha parlato sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV, rilasciando una lunga intervista.

Tania e io abbiamo desiderato tanto un figlio […] Ora che sta arrivando siamo felicissimi

ha ammesso, senza nascondere: “Dopo la perdita di mia mamma è finalmente tornato il sorriso”.

Samuel Peron e Tania Bambaci presto genitori: “La gravidanza finirà nel mese di ottobre”

Nascerà nel periodo di inizio di Ballando con le stelle 2022 il figlio del ballerino, come da lui stesso rivelato nell’intervista: ha detto infatti che la fine della gravidanza sarà in autunno e la nascita del bambino è prevista proprio nel mese di ottobre (lo show partirà sabato 8, salvo cambiamenti, e dovrebbe avere una puntata in più quest’anno).

Il periodo coincide con il ritorno di Ballando, ma manca ancora tanto tempo, per adesso non voglio pensarci

ha detto Samuel, precisando che lui e la sua compagna vogliono affrontare un passo alla volta.

“Non posso stare con la mia compagna Tania quanto vorrei”, il dispiacere di Samuel Peron

Nell’intervista il ballerino non ha nascosto, inoltre, il suo dispiacere per l’impossibilità di trascorrere più tempo con la futura mamma di suo figlio in questi mesi della gravidanza: “Vivo con la valigia in mano” ha spiegato, riferendosi ai numerosi impegni di lavoro (attualmente lo vediamo, peraltro, nel cast di Camper, il programma del mezzogiorno estivo di Rai1). I due avranno un maschietto o una femminuccia? Sul sesso del nascituro Peron ha detto chiaramente di non voler svelare nulla per fare una sorpresa a tutti: “Non lo abbiamo detto a nessuno per ora” sono state le sue parole.