Samuel Peron e il ricordo straziante della madre: “Un dolore immenso”

Il maestro di Ballando con le stelle felice di diventare padre: “E’ la cosa che desideravo di più”

L’ultimo periodo per Samuel Peron è stato un turbine di emozioni, sia belle che brutte. Il ballerino, infatti, ha dovuto fare i conti con la morte della madre avvenuta lo scorso maggio. Per fortuna però si è buttato a capofitto sul lavoro con gli impegni estivi di Camper e Weekly. Ma la cosa che davvero l’ha reso felice è l’annuncio della gravidanza della compagna Tania Bambaci. E mentre in autunno Samuel tornerà a Ballando, nel nuovo ruolo della giuria popolare, nello stesso periodo diventerà padre per la prima volta. A tal proposito intervistato dal settimanale Tele Sette il ballerino ha detto:

“Era ora! Sono davvero felicissimo, un figlio è la cosa che desideravamo di più al mondo. Saranno mesi di grandi preparativi. Dopo l’immenso dolore per la perdita di una persona importantissima un figlio è il più bel regalo che la vita potesse farci”.

Samuel Peron svela il suo grande sogno: “Mi piacerebbe avere uno show tutto mio”

Il ballerino farà ancora parte del cast di Ballando con le stelle ma la sua carriera ormai ha spiccato il volo. Nella scorsa stagione Samuel è stato anche una presenza fissa di Oggi è un altro giorno e inoltre ha avuto grande successo con la rubrica dedicata al fitness all’interno del programma Buongiorno benessere. Intanto il ballerino sogna in grande e svela:

“Un giorno, magari, mi piacerebbe avere uno show tutto mio. Ma non ho fretta, sto ancora imparando e mi piace quello che faccio”.

Doppio ruolo di inviato per il volto di Rai1: “Mi piace tutto”

Infine nel corso dell’intervista Samuel Peron racconta come si trova nel ruolo di inviato a Camper e Weekly.

“Mi piace tutto. Amo visitare i luoghi più belli del nostro Paese. E’ un lavoro dinamico, veloce, che mi mette in contatto con tantissime persone e realtà diverse”

spiega il ballerino. In particolare con Camper è sempre in giro nelle spiagge nei giorni della settimana. Invece per quanto riguarda Weekly lavora durante i giorni del weekend alla scoperta delle meraviglie d’Italia che Samuel ama raccontare in maniera personale.