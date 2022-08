Sandra Milo, confessione inedita sulla vita privata: “Avuto amori violenti”

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 29, 2022 , in Interviste

Sandra Milo si confessa a cuore aperto: “Avuto amori estremi ne porto ancora i segni”

Alla soglia dei 90 anni, Sandra Milo ha letteralmente una vita da raccontare ecco perché questa estate l’ha trascorsa tutta a scrivere la sua biografia. La diva degli anni ’60 ha concesso una lunga intervista al magazine Gente dove oltre a raccontare la sua carriera e la sua lunga storia d’amore con il regista premio Oscar Federico Fellini, ha fatto anche delle confessioni inedite sulla sua vita privata. L’attrice ha avuto molte storie d’amore ma non tutte rose e fiori, infatti, ha confessato:

“Ho avuto amori estremi. Anche violenti sono stati. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore.”

L’attrice fa una rivelazione su Orietta Berti e Mara Maionchi: “Sono diverse da me”

Sandra Milo, il cui vero nome è Salvatrice Elena Greco, ha avuto tre matrimoni e tutti conclusi in malo modo. Giovanissima, a soli 15 anni sposa il Marchese Cesare Rodighiero, ma il matrimonio dopo poco tempo viene annullato dalla Sacra Rota. Subito dopo si sposa con il produttore greco Moris Ergas da cui nasce la figlia Debora, oggi inviata de La vita in diretta, ma anche questo matrimonio non dura e l’attrice rischia addirittura di perdere l’affidamento della figlia. Il terzo matrimonio è con Ottavio De Lollis, dal quale ha avuto due figli Ciro e Azzurra ma anche questo naufraga dopo poco. E durante l’intervista al settimanale, proprio tenendo conto della sua vita privata, la Milo ha fatto un paragone con le altre due protagoniste insieme a lei del programma Sky Quelle brave ragazze:

“Loro hanno avuto un solo uomo, hanno conosciuto subito il loro grande, amore, sono diverse da me. Orietta felice e dritta per la sua strada. Mara, tenera e forte è come se avesse dentro un piccolo dolore quotidiano.”

Sandra Milo confessa: “È stata dura crescere tre figli da sola”

Nonostante tutte le sofferenze avute l’attrice è riuscita a crescere i suoi figli, accudire la nonna e la madre fino alla morte ed ore è una nonna felice con i suoi nipotini. Al magazine, però, ha confessato come dietro la sua aria da svampita ci siano dei grandi dolori: “È stata durissima tirare su tre figli da sola, ma c’è del bello anche nella rinuncia, se la fai per le persone che ami.”