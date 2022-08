Sconvolta Aurora Ramazzotti, momenti di paura: “Devastante la notte scorsa…”

Violento nubifragio all’Isola di Stromboli: lo sfogo della giovane conduttrice

La giovane influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti nella giornata di oggi non ha nascosto il suo profondo dispiacere, per una notizia per niente piacevole appresa nelle scorse ore. In particolare la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram le fotografie di ciò che è accaduto a Stromboli. Nello specifico l’isola in cui lei di recente ha trascorso dei giorni di relax, si è risvegliata invasa dal fango a causa di un violento nubifragio. La nota 25enne si è sfogata con queste parole:

“Mi hanno mandato queste foto stamattina. C’è stato un nubifragio devastante durante la notte“.

La figlia di Michelle Hunziker scioccata dopo la vacanza: “Ero lì solo due giorni fa”

Di recente Aurora Ramazzotti ha pubblicato delle sue fotografie che la ritraggono a Panarea, una piccola isola appartenente all’arcipelago delle Iole Eolie. A distanza di pochi giorni per la precisione stanotte, il maltempo si è abbattuto su Messina e sull’isola eoliana con delle gravi conseguenze: ci sono state infatti strade e appartamenti allagati, veicoli danneggiati, e gente bloccata a casa dal fango. C’è anche chi si è visto costretto a uscire addirittura dalla propria abitazione, poichè le strutture in questione sono state invase da acqua detriti e fango. La giovane conduttrice che di recente ha trascorso la sua vacanza proprio a Stromboli è rimasta scioccata dai danni che ci sono stati sull’isola scrivendo appunto: “Noi eravamo lì solo due giorni fa”, accompagnando la frase con una emoticon triste.

Aurora Ramazzotti dopo essere stata travolta dalle polemiche: “Il senso d’umorismo scarseggia”

Intanto in questi giorni la giovane influencer è stata travolta dalle polemiche, dopo aver fatto una battuta nella sua rubrica social che ha creato uno scompiglio inimmaginabile. Oggi ha fatto capire di aver replicato nuovamente alle critiche ricevute dagli utenti della rete, per aver risposto a questo messaggio: “A me manca la rubrichetta” con le testuali parole:

“Anche a me manca ma credo che per un po’ eviterò di farla che il senso d’umorismo qua scarseggia ultimamente“.

A intervenire in sua difesa invece ci ha pensato la collega Andrea Delogu: “Non è colpa sua se fa una leggera rubrica di devulgazione, è colpa di titoli online che trattano questa cosa come una polemica campata in aria”.