Aurora Ramazzotti fraintesa, Andrea Delogu interviene: “Non è colpa sua”

La figlia di Michelle Hunziker al centro delle polemiche: le sue confessioni su instagram hanno scatenato un putiferio

Aurora Ramazzotti ha una sua rubrica su instagram in cui parla liberamente e senza tabù di sesso. Ed in queste ultime ore ha rivelato che diversi uomini non saprebbero dov’è il clitoride, cogliendo la palla al balzo per spronare le donne a reagire se dovessero capitare situazioni simili con il proprio partner:

“Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”

Una dichiarazione che ha fatto molto discutere sui social e sui giornali on line. Difatti proprio sui blog i titoloni si sono sprecati e sui social c’è chi le ha puntato il dito contro, asserendo: “Ma che uomini frequenta?”

Aurora Ramazzotti difesa dalla sua collega: “Non è colpa sua”

Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione anche Andrea Delogu, che ha voluto spezzare una lancia in favore della sua collega. Cosa ha detto? La popolare conduttrice, la quale è sempre al centro del gossip, ha scritto un lungo post su twitter in cui ha voluto dapprima far presente che ha una sua rubrica sul sesso su instagram da molto tempo, e successivamente ha puntato il dito contro i giornali, rei di aver fatto titoloni proprio sul nulla:

“Non è colpa sua se fa una rubrica leggera di divulgazione è colpa di titoli on line che trattano questa cosa come una polemica campata in aria…”

E molti suoi follower non hanno potuto far altro che darle ragione.

Spiego una cosa: Aurora Ramazzotti fa una rubrica sul sesso su insta, lo fa da tempo, risponde a domande in modo ironico. Non è colpa sua se fa una rubrica leggera di divulgazione, è colpa di titoli on line che trattano questa cosa come una polemica campata in aria. Ciao vado! — Andrea Delogu (@andreadelogu) August 8, 2022

Andrea Delogu confessa: “Non interessa a nessuno? E’ stata la notizia del giorno”

La conduttrice del Tim Summer Hits al fianco di Stefano De Martino ha poi scritto un altro post su twitter in cui ha puntato il dito contro tutti coloro che hanno detto che le dichiarazioni di influencer come Aurora Ramazzotti non interesserebbero a nessuno, ha fatto notare che su tutti i social non si è fatto altro che parlare di questo: “1.287.928.989 commenti, post in trend topic, notizia del giorno…” Tuttavia tra i commenti c’è chi le ha fatto notare che queste sono non notizie di cui la gente viene a conoscenza loro malgrado: “Perché sono notizie (anzi, non-notizie) di cui veniamo a conoscenza nostro malgrado…”