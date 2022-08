Serena Bortone segnata da una grave perdita: “Morte simbolica e triste”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno addolorata per la morte di Mikhail Gorbaciov: “Simbolica e triste”

Ieri sera ha destato dolore e commozione la morte di Mikhail Gorbaciov, ex leader dell’Unione Sovietica che si è spento a 91 anni. La sua linea politica durante la guerra fredda è stata molto apprezzata dai Paesi Occidentali ed in molti oggi lo piangono con stima e ammirazione. E tra questi c’è sicuramente anche Serena Bortone, segnata dalla grave perdita, che ha voluto salutarlo per l’ultima volta con un lungo post sui social in cui alla fine ha ammesso:

“La storia ci ha raccontato il fallimento di quel tentativo, e le delusioni che provocò nel paese che stava cercando di cambiare. Oggi, la sua morte nei giorni in cui quelle speranze sono così crudelmente violate, appare simbolica e triste.”

Serena Bortone, messaggio di dolore per la scomparsa di Gorbaciov: “Segnato la mia generazione”

La conduttrice di Rai1 nel suo lungo post su Instagram ha ricordato l’ex presidente dell’allora Unione Sovietica come un leader con dei fervidi principi che hanno segnato generazioni intere:

“Le parole perestrojka e glasnost hanno segnato la mia generazione. Anni di speranza nella vittoria globale della democrazia. L’uomo che le suscitò entrò nella vita di tutti noi, aveva una macchia sulla fronte e si chiamava Michail Gorbaciov.”

La figura di Gorbaciov è sotto molti aspetti controversa è stato osannato nei Paesi occidentali soprattutto per aver contribuito al crollo del Muro di Berlino con la riunificazione non solo della Germania ma anche delle relazione tra Est ed Ovest. Invece in Patria per molti russi rimane il soggetto che ha distrutto un impero, quello sovietico.

