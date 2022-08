Oggi è un altro giorno, frecciata di Serena Bortone: “Ascolti mai così alti”

Serena Bortone lancia una stoccata sugli ascolti: “Mai così alti negli ultimi 10 anni”

Manca poco per il ritorno in onda dei programmi Rai e Mediaset e tra i primi che riaccenderanno il pomeriggio c’è la nuova edizione di Oggi è un altro giorno che prenderà il via lunedì 5 settembre. Oggi c’è stata la conferenza stampa e la conduttrice, stando alle dichiarazioni riportate sul sito DavideMaggio.it, oltre ad annunciare anticipazioni e novità ha difeso il suo programma lanciando un’inaspettata frecciata ai programmi che l’hanno preceduta ovvero Vieni da me di Caterina Balivo. La Bortone ha lanciato:

“Ricominciamo con grande orgoglio, con la gioia di aver incrementato il pubblico della fascia oraria… ascolti che in quella fascia non si vedevano da decenni, lasciatemelo dire…”

Oggi è un altro giorno anticipa il ritorno in onda, la conduttrice: “Il pubblico ci ha premiato”

Il talk del primo pomeriggio di Rai1 ha visto il numero di telespettatori crescere ogni giorno di più in queste due stagione. Il record stagionale è stato raggiunto nella puntate del 23 maggio scorso quando ha totalizzato ben 1.779.000 spettatori pari appunto al 17% di share mentre in linea generale la media è stata sempre sopra il 15% di share. Numeri importanti che rendono Serena Bortone con tutta la sua squadra orgogliosa e fiera tanto che la stessa durante la conferenza stampa (sempre stando alle dichiarazioni riportate dal sito su menzionato) dopo aver sottolineato gli ottimi ascolti con una stoccata, ha ringraziato tutti coloro che da due edizioni la seguono con affetto:

“Il pubblico ci ha permesso di fare una trasmissione popolare con contenuti altissimi.”

In una recente intervista, invece, la Bortone ha confessato che questo incredibile risultato è una scommessa vinta.

La conduttrice torna in onda il 5 settembre: “Vogliamo essere autentici e leggeri”

Dopo l’annuncio inaspettato, Serena Bortone con tutti i suoi compagni di viaggi, i cosiddetti ‘affetti stabili’, scalda i motori per il ritorno in onda con il suo Oggi è un altro giorno. Durante la conferenza stampa ha assicurato: “Cominciamo il 5 settembre con l’idea di essere autentici, profondi e leggeri”. Tutto è pronto quindi per il ritorno in onda del programma, a partire da lunedì prossimo alle 14.00 in punto su Rai1.