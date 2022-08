Serena Grandi dopo il dramma della malattia confessa: “Sono rinata”

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 29, 2022 , in Interviste

L’attrice si confessa a cuore aperto: “Dopo la malattia ho ritrovato me stessa”

Attrice di tanti film e fiction e più di recente concorrente del Grande Fratello Vip, Serena Grandi ha parlato della sua malattia in una lunga intervista concessa a Gente e consultabile per intero sull’ultimo numero in edicola. L’attrice, che si trova nella sua casa di campagna a Viterbo, ha confessato:

“L’estate che mi ha cambiato la vita è proprio questa. Mi sono presa un anno sabatico nel verde e mi sono rimessa a scrivere. Dopo la malattia (un tumore al seno, ndr) avevo la necessità di allontanarmi dai soliti posti, di cercare una nuova me altrove. L’ho trovata qui, dove sono rinata grazie alla scrittura.”

L’attrice sta scrivendo il suo nuovo romanzo dal titolo L’amante federale che racconta la storia di una prostituta.

Serena Grandi svela il suo rammarico più grande: “Non divorzierei mai da mio marito”

L’attrice ha affrontato con coraggio e determinazione un tumore al seno ed adesso che è riuscita a sconfiggerlo si gode le sua ritrovata serenità. Per la Grandi è tempo di bilanci non solo professionali ma anche privata, infatti, durante l’intervista ha anche rivelato qual è il suo rammarico più grande:

“Non divorzierei da mio marito Beppe Ercole. Era il padre di mio figlio e mi amava in modo viscerale. Avrei dovuto rimanere con lui e smussare certi angoli del mio carattere, ma tra noi c’erano vent’anni di differenza ed io ero troppo giovane per capire. Lui aveva altre esigenze, altre stanchezze, altri desideri rispetto ai miei.”

Dall’unione dell’attrice con il marito è nato il figlio Edoardo che oggi ha 32 anni ed al quale è legatissima.

L’attrice ammette: “Sono stata invidiata da molte altre donne”

Serena Grandi se potesse tornare indietro sarebbe più tranquilla e centrata con più consapevolezze e certezze. Invece, alla fine ha concluso l’intervista rivelando di essere stata molto invidiata: “Invidiata da altre attrici, ma me ne sono resa conto solo adesso ricollegando alcune cose accadute recentemente” Aggiungendo inoltre che nel cinema italiano è come se ci fosse una casta e lavorano sempre gli stessi attori e le stesse attrici